Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220203/hesabina-yanlislikla-yatan-bitcoini-iade-etmedi-mahkemelik-oldu-1053429496.html
Hesabına yanlışlıkla yatan Bitcoin'i iade etmedi, mahkemelik oldu
Hesabına yanlışlıkla yatan Bitcoin'i iade etmedi, mahkemelik oldu
Uğur S. isimli yatırımcı, bitcoin ve birçok kripto para alım satımı işlemlerine aracılık eden bir firma üzerinden senelerce alışveriş yaptı. Yapılan hatalı bir... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T14:27+0300
2022-02-03T14:30+0300
kripto para
türkiye
bitcoin
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050432030_0:168:2915:1808_1920x0_80_0_0_49514444ab212d8d1d457ff7f6338787.jpg
Kripto para ile ilgili her geçen gün yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Uğur S. isimli yatırımcının, Bitcoin ve birçok kripto para alım satımı işlemlerine aracılık eden bir şirket üzerinden yaptığı alışveriş mahkemeye taşındı.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, hesaba yanlışlıkla fazladan para yükleyen şirket, '"Fazla para verdik, iade et" dese de yatırımcı "Fazla para almadık" dedi. Savcılık ise birçok kripto para yatırımcısını ilgilendirecek bir davaya imza attı. Fazladan yatan bitcoini iade etmeyen yatırımcıya 'Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf' suçundan dava açtı.Uğur S.'nin bitcoin hesabına hatalı bir şekilde para gönderimi yaptığını tespit eden şirket, bin 656 lira değerine denk gelen bitcoinin iadesini istedi. Bitcoin'in iade edilmemesi üzere şirket yatırımcısından şikayetçi oldu.Dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na geldi. Ancak parayı iade etmeyen Uğur S. ile parayı geri isteyen şirket uzlaşamadı. Bunun üzerine soruşturma savcısı Z. Tecelli Akbulut birçok kripto para yatırımcısını ilgilendiren bir davaya imza attı. Hesabına fazladan yatan parayı şirkete geri vermeyen Uğur S. hakkında 'kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf' suçundan dava açtı.Bir yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan sanık Uğur S., İstanbul Anadolu 8.. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.Savunmasında hesabı annesi Zeynep S. adına yaklaşık 2 yıl önce açtığını ancak hesabın kontrolü ve diğer işlemleri kendisinin yaptığını söyleyerek suçlamaları reddeden Uğur S., "Hesaba şirketin belirttiği para yatmadı. Bize de yanlışlıkla para yatırıldığına ve bu paranın iadesine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi, arama da yapılmadı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210608/thodex-magdurlari-haciz-sirasina-girdi-1044681137.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050432030_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_bd28ba67b4a3b15b6a9761935dbe1268.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kripto para, bitcoin, mahkeme

Hesabına yanlışlıkla yatan Bitcoin'i iade etmedi, mahkemelik oldu

14:27 03.02.2022 (güncellendi: 14:30 03.02.2022)
© REUTERS / EDGAR SUBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / EDGAR SU
Abone ol
Uğur S. isimli yatırımcı, bitcoin ve birçok kripto para alım satımı işlemlerine aracılık eden bir firma üzerinden senelerce alışveriş yaptı. Yapılan hatalı bir işlem ise işleri başka noktaya getirdi. İşlem sonucu Bitcoin iadesi yapmayan şahıs ve şirket mahkemelik oldu.
Kripto para ile ilgili her geçen gün yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Uğur S. isimli yatırımcının, Bitcoin ve birçok kripto para alım satımı işlemlerine aracılık eden bir şirket üzerinden yaptığı alışveriş mahkemeye taşındı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, hesaba yanlışlıkla fazladan para yükleyen şirket, '"Fazla para verdik, iade et" dese de yatırımcı "Fazla para almadık" dedi. Savcılık ise birçok kripto para yatırımcısını ilgilendirecek bir davaya imza attı. Fazladan yatan bitcoini iade etmeyen yatırımcıya 'Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf' suçundan dava açtı.
Uğur S.'nin bitcoin hesabına hatalı bir şekilde para gönderimi yaptığını tespit eden şirket, bin 656 lira değerine denk gelen bitcoinin iadesini istedi. Bitcoin'in iade edilmemesi üzere şirket yatırımcısından şikayetçi oldu.
Dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na geldi. Ancak parayı iade etmeyen Uğur S. ile parayı geri isteyen şirket uzlaşamadı. Bunun üzerine soruşturma savcısı Z. Tecelli Akbulut birçok kripto para yatırımcısını ilgilendiren bir davaya imza attı. Hesabına fazladan yatan parayı şirkete geri vermeyen Uğur S. hakkında 'kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf' suçundan dava açtı.
Bir yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan sanık Uğur S., İstanbul Anadolu 8.. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Savunmasında hesabı annesi Zeynep S. adına yaklaşık 2 yıl önce açtığını ancak hesabın kontrolü ve diğer işlemleri kendisinin yaptığını söyleyerek suçlamaları reddeden Uğur S., "Hesaba şirketin belirttiği para yatmadı. Bize de yanlışlıkla para yatırıldığına ve bu paranın iadesine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi, arama da yapılmadı" dedi.
Faruk Fatih Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2021
DÜNYA
Thodex mağdurları haciz sırasına girdi
8 Haziran 2021, 08:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce