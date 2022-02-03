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Hollanda'da Jeff Bezos'un süper yatının geçmesi için tarihi köprü sökülecek
Hollanda'da Jeff Bezos'un süper yatının geçmesi için tarihi köprü sökülecek
Milyarder Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süper yatının geçmesi için Hollanda'da bulunan tarihi Koningshaeven Köprüsü'nün orta bölümünün sökülmesi... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T22:22+0300
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yaşam
hollanda
rotterdam
köprü
jeff bezos
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Amazon'un kurucusu ve milyarder Jeff Bezos'un yüz milyonlarca dolarlık değerdeki süper yatının geçmesi için Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da bulunan tarihi çelik köprü Koningshaeven'in orta bölümünün sökülmesi kararı alındı.Yerel makamlardan yapılan açıklamada, köprünün yatın geçebilmesi için bir kısmının söküleceği bilgisini paylaştı.Rotterdam Belediye Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başka yol yok" denildi.Açıklamada ayrıca, köprünün yeniden inşa edileceği sözü verilerek, Bezos'un maliyeti üstleneceği belirtildi.1878'de inşa edilen Koningshaeven Köprüsü, 1940'ta 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilmişti.2017'de geniş çaplı bir restorasyondan geçen köprünün bir daha sökülmeyeceği yönünde kesin bir karar alınmıştı.Sözgelimi adım, Hollanda kamuoyundan büyük tepki topladı.
https://tr.sputniknews.com/20220131/dunyanin-en-zengin-10-insanindan-9u-milyarlarca-dolar-kaybetti-1053313996.html
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hollanda, rotterdam, köprü, jeff bezos, yat

Hollanda'da Jeff Bezos'un süper yatının geçmesi için tarihi köprü sökülecek

22:22 03.02.2022
© REUTERS / Piroschka Van De WouwRotterdam - Koningshaeven Köprüsü
Rotterdam - Koningshaeven Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
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Milyarder Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süper yatının geçmesi için Hollanda'da bulunan tarihi Koningshaeven Köprüsü'nün orta bölümünün sökülmesi planlanıyor.
Amazon'un kurucusu ve milyarder Jeff Bezos'un yüz milyonlarca dolarlık değerdeki süper yatının geçmesi için Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da bulunan tarihi çelik köprü Koningshaeven'in orta bölümünün sökülmesi kararı alındı.
Yerel makamlardan yapılan açıklamada, köprünün yatın geçebilmesi için bir kısmının söküleceği bilgisini paylaştı.
Rotterdam Belediye Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başka yol yok" denildi.
Açıklamada ayrıca, köprünün yeniden inşa edileceği sözü verilerek, Bezos'un maliyeti üstleneceği belirtildi.
1878'de inşa edilen Koningshaeven Köprüsü, 1940'ta 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilmişti.
2017'de geniş çaplı bir restorasyondan geçen köprünün bir daha sökülmeyeceği yönünde kesin bir karar alınmıştı.
Sözgelimi adım, Hollanda kamuoyundan büyük tepki topladı.
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