https://tr.sputniknews.com/20220203/hollandada-jeff-bezosun-super-yatinin-gecmesi-icin-tarihi-kopru-sokulecek-1053447891.html

Hollanda'da Jeff Bezos'un süper yatının geçmesi için tarihi köprü sökülecek

Hollanda'da Jeff Bezos'un süper yatının geçmesi için tarihi köprü sökülecek

Milyarder Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süper yatının geçmesi için Hollanda'da bulunan tarihi Koningshaeven Köprüsü'nün orta bölümünün sökülmesi... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T22:22+0300

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yaşam

hollanda

rotterdam

köprü

jeff bezos

yat

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Amazon'un kurucusu ve milyarder Jeff Bezos'un yüz milyonlarca dolarlık değerdeki süper yatının geçmesi için Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da bulunan tarihi çelik köprü Koningshaeven'in orta bölümünün sökülmesi kararı alındı.Yerel makamlardan yapılan açıklamada, köprünün yatın geçebilmesi için bir kısmının söküleceği bilgisini paylaştı.Rotterdam Belediye Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başka yol yok" denildi.Açıklamada ayrıca, köprünün yeniden inşa edileceği sözü verilerek, Bezos'un maliyeti üstleneceği belirtildi.1878'de inşa edilen Koningshaeven Köprüsü, 1940'ta 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilmişti.2017'de geniş çaplı bir restorasyondan geçen köprünün bir daha sökülmeyeceği yönünde kesin bir karar alınmıştı.Sözgelimi adım, Hollanda kamuoyundan büyük tepki topladı.

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