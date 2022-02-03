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How I Met Your Mother oyuncusu Neil Patrick Harris: Barney 2022'de olsaydı hapse atılırdı
How I Met Your Mother oyuncusu Neil Patrick Harris: Barney 2022'de olsaydı hapse atılırdı
Televizyon dünyasının unutulmaz dizilerinden How I Met Your Mother'da 'Barney' karakterini canlandıran oyuncu Neil Patrick Harris, Barney'in bazı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T17:48+0300
2022-02-03T17:49+0300
yaşam
how i met your mother
neil patrick harris
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Ünlü oyuncu Neil Patrick Harris haber bülteni Wondercade üzerinden yayınladığı mesajında, How I Met Your Mother filminde canlandırdığı Barney karakterinin 2022'ye uygun olduğunu düşünmediğini söyledi. Dokuz sezon süren dizide küstah, manipülatif ve çoğu zaman inatçı bir çapkın olmasıyla hafızalara kazınan Barney Stinson'ı canlandıran oyuncu, How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father'da rol oynaması karakterinin eleştirilmesinden endişe ettiğini söyledi.Barney'nin How I Met Your Father'da yer alabileceği yönündeki iddiaları yalanlayan Harris, "Diziye katılmaya gelince, bu konuda endişeliyim. Barney'nin tuhaflıkları, aleni ihtişam çılgınlıkları muhtemelen herkesin başını belaya sokar. Yani karakterini değiştirmediyse veya bir manastıra katılmadıysa, bunun kimsenin çıkarına olup olmadığından emin değilim" dedi.Röportajı yapan Hillary Duff ise, Barney'in kadınları onunla yemek yeme veya cinsel ilişkiye girmesi için aldatma, dolandırma ve kandırma gibi çeşitli girişimlerinin onu bugün ciddi yasal sorunlarla karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.Harris'in buna yanıtı şöyle oldu:How I Met Your Mother'ın yaratıcısı Carter Bays daha önce yaptığı açıklamada, kurgu odasına gidip 'bazı şeyleri kaldırmak' istediğini söylemişti. Detay vermeyen Bays'ın bu konudaki yorumları, Barney'nin konuk oyuncu Randy'nin konuşmasını iyileştirmek için kadın karakter Robin'den yardım aldığı ve eğer işbirliği takdirde bir seks kasetini sızdırmakla tehdit ettiği 3. Sezon'un 18. bölümü 'Rebound Bro'ya ilişkindi.Başrollerini Hillary Duff ve Kim Cattrall'ın paylaştığı 'How I Met Your Father' Ocak ayında izleyicilerle buluştu.
https://tr.sputniknews.com/20211217/how-i-met-your-fatherdan-ilk-fragman-1051866176.html
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how i met your mother, neil patrick harris

How I Met Your Mother oyuncusu Neil Patrick Harris: Barney 2022'de olsaydı hapse atılırdı

17:48 03.02.2022 (güncellendi: 17:49 03.02.2022)
© AP Photo / RON P. JAFFEHow I Met Your Mother
How I Met Your Mother - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / RON P. JAFFE
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Televizyon dünyasının unutulmaz dizilerinden How I Met Your Mother'da 'Barney' karakterini canlandıran oyuncu Neil Patrick Harris, Barney'in bazı davranışlarının bugün dizinin başını belaya sokabileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.
Ünlü oyuncu Neil Patrick Harris haber bülteni Wondercade üzerinden yayınladığı mesajında, How I Met Your Mother filminde canlandırdığı Barney karakterinin 2022'ye uygun olduğunu düşünmediğini söyledi.
Dokuz sezon süren dizide küstah, manipülatif ve çoğu zaman inatçı bir çapkın olmasıyla hafızalara kazınan Barney Stinson'ı canlandıran oyuncu, How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father'da rol oynaması karakterinin eleştirilmesinden endişe ettiğini söyledi.
Barney'nin How I Met Your Father'da yer alabileceği yönündeki iddiaları yalanlayan Harris, "Diziye katılmaya gelince, bu konuda endişeliyim. Barney'nin tuhaflıkları, aleni ihtişam çılgınlıkları muhtemelen herkesin başını belaya sokar. Yani karakterini değiştirmediyse veya bir manastıra katılmadıysa, bunun kimsenin çıkarına olup olmadığından emin değilim" dedi.
Röportajı yapan Hillary Duff ise, Barney'in kadınları onunla yemek yeme veya cinsel ilişkiye girmesi için aldatma, dolandırma ve kandırma gibi çeşitli girişimlerinin onu bugün ciddi yasal sorunlarla karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.
Harris'in buna yanıtı şöyle oldu:
"Bu konuda ne hissettiğinden emin değilim ama Barney 2022'de olsaydı hapiste olacağından eminim. Kadınların güç elde ettiği bir dünyada yaşadığımıza göre, (Barney'e benzer karakter) Valentina'yı bu yüzden kadın yaptıklarını düşünüyorum."
How I Met Your Mother'ın yaratıcısı Carter Bays daha önce yaptığı açıklamada, kurgu odasına gidip 'bazı şeyleri kaldırmak' istediğini söylemişti. Detay vermeyen Bays'ın bu konudaki yorumları, Barney'nin konuk oyuncu Randy'nin konuşmasını iyileştirmek için kadın karakter Robin'den yardım aldığı ve eğer işbirliği takdirde bir seks kasetini sızdırmakla tehdit ettiği 3. Sezon'un 18. bölümü 'Rebound Bro'ya ilişkindi.
Başrollerini Hillary Duff ve Kim Cattrall'ın paylaştığı 'How I Met Your Father' Ocak ayında izleyicilerle buluştu.
How I Met Your Father - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
YAŞAM
How I Met Your Father'dan ilk fragman
17 Aralık 2021, 14:48
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