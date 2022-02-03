https://tr.sputniknews.com/20220203/hurriyet-yazari-selvi-bekir-bozdag-neden-secildi-1053414157.html

Hürriyet yazarı Selvi: Bekir Bozdağ neden seçildi?

Hürriyet yazarı Selvi: Bekir Bozdağ neden seçildi?

Hürriyet yazarlarından Abdulkadir Selvi, Abdulhamit Gül’ün istifasıyla Adalet Bakanlığı koltuğuna tekrar oturan Bekir Bozdağ’ın bu görevinin “FETÖ’cüleri... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

abdulkadir selvi

abdulhamit gül

bekir bozdağ

fetö

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Selvi, bugünkü köşe yazısında muhalefet tarafından “FETÖ’ye yakın olmakla” itham edilen Bozdağ’ın neden tekrar Adalet Bakanlığı görevine atandığını şu görüşleriyle dile getirdi:"FETÖ’nün en güçlü olduğu dönemde... FETÖ’nün tüm operasyonlarını polis ve yargı üzerinden yaptığı bir devirde... 17-25 Aralık operasyonlarının hemen ardından Adalet Bakanlığı’na geldi. İllere giderek, yargı mensupları ile toplantılar yaparak FETÖ karşıtı yargı mensuplarını birleştirmeyi başardı. Milliyetçisi, muhafazakârı; sosyal demokratı, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü demeden FETÖ karşıtı yargı mensuplarını bir araya getirdi. HYSK seçimlerinde FETÖ’nün yenilmesini sağladı.15 Temmuz gecesi Meclis bombalanırken, kürsüden, “Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın, buradayız” diyerek darbecilere karşı meydan okudu."Selvi, ayrıca şu görüşü savundu:"Zaten Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı olduğu açıklanınca FETÖ’cü hesapların harekete geçmesinin nedeni o. FETÖ’cüler Bekir Bozdağ’dan rahatsız olmasın da kimler olsun..".

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abdulkadir selvi, abdulhamit gül, bekir bozdağ, fetö