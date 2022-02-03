İBB, Süleymaniye’nin silüetini bozan bina projesinin iptali için kurula gidiyor

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mahir Polat, "Süleymaniye’nin önüne yapılan bina için gelen yoğun sorular üzerine özet cevap: Bina, İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor. Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz" diye yazdı.Mahir Polat, paylaşımının devamında şunları kaydetti:
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Süleymaniye Camii'nin önüne yapılan binayla ilgili "Bina İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor. Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mahir Polat, "Süleymaniye’nin önüne yapılan bina için gelen yoğun sorular üzerine özet cevap: Bina, İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor. Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz" diye yazdı.
Süleymaniye’nin önüne yapılan bina için gelen yoğun sorular üzerine özet cevap;
Bina İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor.
"Süleymaniye’nin önünde yükselen bu yapı İlim Yayma Vakfı’nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019’da dönemin İBB’si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli! olsa da Süleymaniye Camii silueti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür."