https://tr.sputniknews.com/20220203/ibb-suleymaniyenin-siluetini-bozan-binanin-projesinin-iptali-icin-kurula-gidiyor-1053419738.html

İBB, Süleymaniye’nin silüetini bozan bina projesinin iptali için kurula gidiyor

İBB, Süleymaniye’nin silüetini bozan bina projesinin iptali için kurula gidiyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Süleymaniye Camii'nin önüne yapılan binayla ilgili "Bina İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T11:52+0300

2022-02-03T11:52+0300

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türkiye

mahir polat

süleymaniye camii

ibb

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mahir Polat, "Süleymaniye’nin önüne yapılan bina için gelen yoğun sorular üzerine özet cevap: Bina, İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor. Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz" diye yazdı.Mahir Polat, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

türkiye

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mahir polat, süleymaniye camii, ibb