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İBB, Süleymaniye’nin silüetini bozan bina projesinin iptali için kurula gidiyor
İBB, Süleymaniye’nin silüetini bozan bina projesinin iptali için kurula gidiyor
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Süleymaniye Camii'nin önüne yapılan binayla ilgili "Bina İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T11:52+0300
2022-02-03T12:02+0300
türkiye
mahir polat
süleymaniye camii
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mahir Polat, "Süleymaniye’nin önüne yapılan bina için gelen yoğun sorular üzerine özet cevap: Bina, İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor. Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz" diye yazdı.Mahir Polat, paylaşımının devamında şunları kaydetti:
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mahir polat, süleymaniye camii, ibb

İBB, Süleymaniye’nin silüetini bozan bina projesinin iptali için kurula gidiyor

11:52 03.02.2022 (güncellendi: 12:02 03.02.2022)
© Fotoğrafibb
ibb - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Fotoğraf
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Süleymaniye Camii'nin önüne yapılan binayla ilgili "Bina İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor. Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mahir Polat, "Süleymaniye’nin önüne yapılan bina için gelen yoğun sorular üzerine özet cevap: Bina, İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor. Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz" diye yazdı.
Mahir Polat, paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"Süleymaniye’nin önünde yükselen bu yapı İlim Yayma Vakfı’nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019’da dönemin İBB’si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli! olsa da Süleymaniye Camii silueti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür."
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