https://tr.sputniknews.com/20220203/iki-futbolcuyu-100er-bin-tl-dolandirdilar-hikmet-karaman-ile-cekilen-fotografla-umudumuzla-oynandi-1053436272.html

İki futbolcuyu 100'er bin TL dolandırdılar: Hikmet Karaman ile çekilen fotoğrafla umudumuzla oynandı

İki futbolcuyu 100'er bin TL dolandırdılar: Hikmet Karaman ile çekilen fotoğrafla umudumuzla oynandı

İzmir’deki iki amatör futbolcuyu Kayseri’ye profesyonel futbolcu yapmak adına getiren menajerin, ailelerden 100’er bin TL aldığı iddia edildi. Dolandırılan... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T16:53+0300

2022-02-03T16:53+0300

2022-02-03T16:53+0300

türkiye

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futbolcu

menajer

kayserispor

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İzmir’de ikamet eden iki amatör futbolcuyu Kayseri’ye profesyonel futbolcu yapmak adına getiren menajerin, ailelerden 100’er bin TL aldığı iddia edildi.İzmir’de amatör olarak futbol oynayan 2004 doğumlu Kemal Mart ile Samet Odabaş, futbolcu menajeri Oktay Aşlık’ın aracılığıyla 24 Eylül’de profesyonel futbolcu olmak için Kayseri’ye gitti.Menajer Oktay Aşlık’ın, transfer için futbolcuların ailelerinden 100’er bin TL para aldığı iddia edildi. Kemal Mart’ın babası Tayfur Mart, Kayseri’de bir televizyonda yayınlanan programa bağlanarak başından geçenleri anlattı. Futbolcu menajeri Oktay Aşlık'a futbolcuları profesyonel yapılması halinde 100’er bin TL ödemeyi kabul ettiklerini söyleyen Mart, "Birkaç kulüp ile irtibatımız oldu. Oğlum antrenmanlara çıktı. Bazı sebeplerden ötürü birkaç gün içerisinde gönderildi. Kayserispor’a gittiğinde ise haftalarca kaldı. Biz de beğenilmese gönderilirdi, beğenildi düşüncesi ile umutlandık. Menajer, futbolcu çocuklarımız profesyonel imza atıldığı zaman 100 bin TL almayı taahhüt etmişken, önden istemeye başladı. Ben de oğullarımızın önüne geçmemek adına, zorlansam da bulup buluşturup parayı verdim ama ne çocuklarımız imza attı ne de menajer sözünü tuttu" dedi.Samet Odabaş’ın babası Recep Odabaş da, "Mağdur edildik ancak burada kabahatin Kayserispor Kulübü'nde veya teknik heyette olmadığına kanaat getirdik. Menajer Oktay Aşlık’a banka üzerinden para gönderdim. Ziynet eşyası ve döviz ile birlikte toplamda 110 bin TL’ye yakın bir para verdim. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile çekilen fotoğraflar ile bizim umudumuzla oynandı" ifadelerini kullandı.

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amatör lig, futbol, futbolcu, menajer, kayserispor