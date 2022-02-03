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Irak Federal Mahkemesi'nden 'Meclis'in en büyük grubunun' belirleneceği davaya ret
Irak Federal Mahkemesi'nden 'Meclis'in en büyük grubunun' belirleneceği davaya ret
Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Meclis'in en çok milletvekiline sahip grubunun belirlenmesi için açılan davayı reddetti. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T18:12+0300
2022-02-03T18:11+0300
spor
irak
irak yüksek federal mahkemesi
mukteda es-sadr
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Irak haber ajansı INA'ya göre, İran'a yakın Şii Koordinasyon Çerçevesi adlı çatı kuruluş bünyesindeki partilerden Kanun Devleti Koalisyonu milletvekilleri Aliya Nuseyyif ve Atvan es-Seyyid Hasan tarafından açılan davanın duruşması bugün yapıldı.Mahkeme, Meclis'in en çok milletvekiline sahip grubunun belirlenmesi için açılan davayı reddetti.Irak'ta Şii gruplar Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu ve Koordinasyon Çerçevesi, 9 Ocak'ta Meclis Başkanlığı'na "vekil sayısına göre en büyük grup" oldukları yönünde ayrı ayrı dilekçeler sunmuştu.Meclis Başkanlığı da bu duruma mahkemenin karar vereceğini bildirmişti.Buna göre, seçilecek cumhurbaşkanı da Meclis'in en büyük grubunun başbakan adayına hükümeti kurma görevi verecek.Ne olmuştu?Meclis'in ilk oturumunda Sadr Grubu ile Koordinasyon Çerçevesi vekilleri arasında Meclis'in en büyük grubu oldukları konusunda tartışma ve arbede çıkmıştı.Yaşanan arbede sırasında Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla oturumu yöneten milletvekili Mahmud Meşhedani rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.Irak’ta 10 Ekim’de yapılan genel seçimleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu kazanarak, 73 vekille Meclis'in birinci partisi olmuştu.Resmi olarak Koordinasyon Çerçevesi'nin milletvekili sayısı 60'ı geçmese de bağımsızların da kendisine katıldığını ve bu sayının 88'e yükseldiğini öne sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211017/irak-yuksek-secim-komiserligi-secim-sonuclarini-yayimladi-1049891791.html
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irak, irak yüksek federal mahkemesi, mukteda es-sadr

Irak Federal Mahkemesi'nden 'Meclis'in en büyük grubunun' belirleneceği davaya ret

18:12 03.02.2022
© AAIrak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı
Irak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Meclis'in en çok milletvekiline sahip grubunun belirlenmesi için açılan davayı reddetti.
Irak haber ajansı INA'ya göre, İran'a yakın Şii Koordinasyon Çerçevesi adlı çatı kuruluş bünyesindeki partilerden Kanun Devleti Koalisyonu milletvekilleri Aliya Nuseyyif ve Atvan es-Seyyid Hasan tarafından açılan davanın duruşması bugün yapıldı.
Mahkeme, Meclis'in en çok milletvekiline sahip grubunun belirlenmesi için açılan davayı reddetti.
Irak'ta Şii gruplar Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu ve Koordinasyon Çerçevesi, 9 Ocak'ta Meclis Başkanlığı'na "vekil sayısına göre en büyük grup" oldukları yönünde ayrı ayrı dilekçeler sunmuştu.
Meclis Başkanlığı da bu duruma mahkemenin karar vereceğini bildirmişti.
Buna göre, seçilecek cumhurbaşkanı da Meclis'in en büyük grubunun başbakan adayına hükümeti kurma görevi verecek.

Ne olmuştu?

Meclis'in ilk oturumunda Sadr Grubu ile Koordinasyon Çerçevesi vekilleri arasında Meclis'in en büyük grubu oldukları konusunda tartışma ve arbede çıkmıştı.
Yaşanan arbede sırasında Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla oturumu yöneten milletvekili Mahmud Meşhedani rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Irak’ta 10 Ekim’de yapılan genel seçimleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu kazanarak, 73 vekille Meclis'in birinci partisi olmuştu.
Resmi olarak Koordinasyon Çerçevesi'nin milletvekili sayısı 60'ı geçmese de bağımsızların da kendisine katıldığını ve bu sayının 88'e yükseldiğini öne sürüyor.
Irak'ta genel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
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Irak Yüksek Seçim Komiserliği seçim sonuçlarını yayımladı
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