https://tr.sputniknews.com/20220203/isidin-mahmurda-duzenledigi-saldirida-2-pesmerge-yaralandi-1053450314.html

IŞİD'in Mahmur'da düzenlediği saldırıda 2 Peşmerge yaralandı

IŞİD'in Mahmur'da düzenlediği saldırıda 2 Peşmerge yaralandı

IŞİD'in, Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmergenin yaralandığı belirtildi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T23:42+0300

2022-02-03T23:42+0300

2022-02-03T23:52+0300

dünya

peşmerge

işid

mahmur

irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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Yerel medyada yer alan haberlere göre, IŞİD, Mahmur ilçesi Karaçuğ Dağı'nda Peşmerge noktasına saldırdı.Yaşanan çatışmanın ardından 2 Peşmerge'nin yaralandığı kaydedildi.IŞİD, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

mahmur

irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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peşmerge, işid, mahmur, irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)