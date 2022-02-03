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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 552 gözaltı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 552 gözaltı
İstanbul'da gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 552 şüpheli gözaltına alındı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T04:28+0300
2022-02-03T04:28+0300
türkiye
istanbul
yeditepe huzur
gözaltı
idari para cezası
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 185 noktada 1895 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1830 personelin katılımıyla 21.00-23.59 arasında umuma açık yer denetimiyle 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.Denetimlerde 149 bin 370 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 552 şüpheli ile yoklama kaçağı 289 kişi yakalandı.Aramalarda 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 25 adet kurusıkı tabanca ve 681 fişek, 1 kilo 576 gram uyuşturucu madde, 2 bin 829 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 dolar ve 25 bin 680 TL ele geçirildi.Uygulamada 924 umuma açık yer denetlenirken 4 iş yerine idari işlem yapıldı, 924 TL ceza kesildi.Ayrıca 93 kişiye 47 bin 766 TL idari para cezası kesildi.Denetimlerde 21 bin 455 araç ve 142 motosiklet kontrol edildi. 609 araç ve motosiklet ile 36 sürücüye işlem yapıldı. 7 araç trafikten men edilerek, toplamda 74 bin 369 TL para cezası uygulandı.
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istanbul, yeditepe huzur, gözaltı, idari para cezası

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 552 gözaltı

04:28 03.02.2022
© AA'Yeditepe Huzur' uygulaması
'Yeditepe Huzur' uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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İstanbul'da gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 552 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 185 noktada 1895 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1830 personelin katılımıyla 21.00-23.59 arasında umuma açık yer denetimiyle 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde 149 bin 370 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 552 şüpheli ile yoklama kaçağı 289 kişi yakalandı.
Aramalarda 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 25 adet kurusıkı tabanca ve 681 fişek, 1 kilo 576 gram uyuşturucu madde, 2 bin 829 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 dolar ve 25 bin 680 TL ele geçirildi.
Uygulamada 924 umuma açık yer denetlenirken 4 iş yerine idari işlem yapıldı, 924 TL ceza kesildi.
Ayrıca 93 kişiye 47 bin 766 TL idari para cezası kesildi.
Denetimlerde 21 bin 455 araç ve 142 motosiklet kontrol edildi. 609 araç ve motosiklet ile 36 sürücüye işlem yapıldı. 7 araç trafikten men edilerek, toplamda 74 bin 369 TL para cezası uygulandı.
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