https://tr.sputniknews.com/20220203/istanbuldaki-helikopterli-aramalarin-nedeni-ortaya-cikti-1053414949.html

İstanbul'daki helikopterli aramaların nedeni ortaya çıktı

İstanbul'daki helikopterli aramaların nedeni ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de emniyet ekipleri tarafından boş bir arazide dün akşam saatlerinden itibaren süren arama çalışmalarının nedeni ortaya çıktı. Edinilen... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T09:06+0300

2022-02-03T09:06+0300

2022-02-03T09:06+0300

türkiye

istanbul

büyükçekmece

kazı

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İstanbul Büyükçekmece'de Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı.Bölgedeki çalışmanın nedeninin M.K isimli kişinin bulunmasına yönelik olduğu belirtildi. M.K.'nın arandığı bölgede su seviyesi azalmayınca olay yerine dalgıç polisi ile Polis Arama Kurtarma ekipleri de sevk edildi.

türkiye

istanbul

büyükçekmece

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istanbul, büyükçekmece, kazı