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İstanbulkart ücretine zam
İstanbulkart ücretine zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), anonim İstanbulkart ücretine zam yaptı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:56+0300
2022-02-03T12:56+0300
ekonomi
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbulkart
ulaşım
zam
toplu ulaşım
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Belediyenin açıklamasında, küresel çip krizi ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle kart maliyetinin 35 liraya ulaştığı belirtildi.Buna göre kart fiyatı bugün itibarıyla 13 liradan 25 liraya yükseltildi.Belediye, mevcut kartlarla ‘İstanbulkart Mobil’ uygulamasının kullanılabileceğini kaydetti.Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların kullandığı indirimli kart, çalışanların alabildiği Mavi Kart ile bazı şartları taşıyanlara verilen ücretsiz kart 20 liradan 35 liraya çıktı.Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/indirimli-istanbulkartin-vizeleme-ucreti-belli-oldu-1052044983.html
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istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbulkart, ulaşım, zam, toplu ulaşım

İstanbulkart ücretine zam

12:56 03.02.2022
© AAİstanbulkart/Akbil
İstanbulkart/Akbil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), anonim İstanbulkart ücretine zam yaptı.
Belediyenin açıklamasında, küresel çip krizi ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle kart maliyetinin 35 liraya ulaştığı belirtildi.
Buna göre kart fiyatı bugün itibarıyla 13 liradan 25 liraya yükseltildi.
Belediye, mevcut kartlarla ‘İstanbulkart Mobil’ uygulamasının kullanılabileceğini kaydetti.
Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların kullandığı indirimli kart, çalışanların alabildiği Mavi Kart ile bazı şartları taşıyanlara verilen ücretsiz kart 20 liradan 35 liraya çıktı.
Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.
İstanbulkart/Akbil - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme ücreti belli oldu
23 Aralık 2021, 13:15
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