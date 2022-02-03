https://tr.sputniknews.com/20220203/istanbulkart-ucretine-zam-1053424698.html
İstanbulkart ücretine zam
İstanbulkart ücretine zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), anonim İstanbulkart ücretine zam yaptı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:56+0300
2022-02-03T12:56+0300
2022-02-03T12:56+0300
ekonomi
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbulkart
ulaşım
zam
toplu ulaşım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103164/88/1031648879_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_b664cc7533baf7ff9850bb4d5c8e385b.jpg
Belediyenin açıklamasında, küresel çip krizi ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle kart maliyetinin 35 liraya ulaştığı belirtildi.Buna göre kart fiyatı bugün itibarıyla 13 liradan 25 liraya yükseltildi.Belediye, mevcut kartlarla ‘İstanbulkart Mobil’ uygulamasının kullanılabileceğini kaydetti.Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların kullandığı indirimli kart, çalışanların alabildiği Mavi Kart ile bazı şartları taşıyanlara verilen ücretsiz kart 20 liradan 35 liraya çıktı.Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/indirimli-istanbulkartin-vizeleme-ucreti-belli-oldu-1052044983.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103164/88/1031648879_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_1eb8238fa9af1cf9b8c5ff98111e8fe0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbulkart, ulaşım, zam, toplu ulaşım
İstanbulkart ücretine zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), anonim İstanbulkart ücretine zam yaptı.
Belediyenin açıklamasında, küresel çip krizi ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle kart maliyetinin 35 liraya ulaştığı belirtildi.
Buna göre kart fiyatı bugün itibarıyla 13 liradan 25 liraya yükseltildi.
Belediye, mevcut kartlarla ‘İstanbulkart Mobil’ uygulamasının kullanılabileceğini kaydetti.
Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların kullandığı indirimli kart, çalışanların alabildiği Mavi Kart ile bazı şartları taşıyanlara verilen ücretsiz kart 20 liradan 35 liraya çıktı.
Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.