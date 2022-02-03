https://tr.sputniknews.com/20220203/izmirde-yanmis-valizde-bulunan-ceset-icin-dna-incelemesi-yapilacak--1053409421.html

İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak

İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak

İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında yanmış haldeki valizin içinde erkek cesedi bulunmasına yönelik soruşturma sürüyor. Yanmış cesedin kime ait olduğunu... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T01:25+0300

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türkiye

ceset torbası

valiz

izmir

dna testi

dna

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Çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yanmış valiz içerisinde bulunan cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, vücudunun tamamen yandığı, yüzünün bir kısmının tanınır halde olduğu saptandı.İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri devam eden ceset üzerinde kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılacağı belirtildi.Cesedin başka bir yerde valize konulduğu, araçla otoyol kenarına getirilerek yakıldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, güvenlik kamerası ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını incelemeye aldı. İlk incelemede tespit edilen şüpheli bir aracın araştırıldığı ifade edildi.Çevre yolu yakınında yangın ihbarına giden itfaiye ve jandarma ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından yanmış haldeki valizin içinde erkek cesedi bulmuştu.

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ceset torbası, valiz, izmir, dna testi, dna