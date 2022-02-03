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https://tr.sputniknews.com/20220203/izmirde-yanmis-valizde-bulunan-ceset-icin-dna-incelemesi-yapilacak--1053409421.html
İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak
İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak
İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında yanmış haldeki valizin içinde erkek cesedi bulunmasına yönelik soruşturma sürüyor. Yanmış cesedin kime ait olduğunu... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T01:25+0300
2022-02-03T01:25+0300
türkiye
ceset torbası
valiz
izmir
dna testi
dna
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Çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yanmış valiz içerisinde bulunan cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, vücudunun tamamen yandığı, yüzünün bir kısmının tanınır halde olduğu saptandı.İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri devam eden ceset üzerinde kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılacağı belirtildi.Cesedin başka bir yerde valize konulduğu, araçla otoyol kenarına getirilerek yakıldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, güvenlik kamerası ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını incelemeye aldı. İlk incelemede tespit edilen şüpheli bir aracın araştırıldığı ifade edildi.Çevre yolu yakınında yangın ihbarına giden itfaiye ve jandarma ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından yanmış haldeki valizin içinde erkek cesedi bulmuştu.
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ceset torbası, valiz, izmir, dna testi, dna

İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak

01:25 03.02.2022
© DHAYol kenarı gece
Yol kenarı gece - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© DHA
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İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında yanmış haldeki valizin içinde erkek cesedi bulunmasına yönelik soruşturma sürüyor. Yanmış cesedin kime ait olduğunu belirlemek için DNA testi yapılacak.
Çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yanmış valiz içerisinde bulunan cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, vücudunun tamamen yandığı, yüzünün bir kısmının tanınır halde olduğu saptandı.
İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri devam eden ceset üzerinde kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılacağı belirtildi.
Cesedin başka bir yerde valize konulduğu, araçla otoyol kenarına getirilerek yakıldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, güvenlik kamerası ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını incelemeye aldı. İlk incelemede tespit edilen şüpheli bir aracın araştırıldığı ifade edildi.
Çevre yolu yakınında yangın ihbarına giden itfaiye ve jandarma ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından yanmış haldeki valizin içinde erkek cesedi bulmuştu.
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