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https://tr.sputniknews.com/20220203/karantinada-dogum-gunu-partisi-skandaliyla-alakali-johnsonin-2-kidemli-yardimcisi-daha-istifa-etti-1053449716.html
Karantinada doğum günü partisi skandalıyla alakalı Johnson'ın 2 kıdemli yardımcısı daha istifa etti
Karantinada doğum günü partisi skandalıyla alakalı Johnson'ın 2 kıdemli yardımcısı daha istifa etti
İngiltere Başbakanı Johnson'ın, aralık ayında karantina tedbirlerini çiğneyerek düzenlediği doğum günü partisiyle ilgili olarak 2 kıdemli yardımcısı daha... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T23:25+0300
2022-02-03T23:25+0300
dünya
ingiltere
boris johnson
istifa
karantina
doğum günü partisi
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Ukrayna ihtilafı nedeniyle gündemi yoğun olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir süredir geçen yılın aralık ayında, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek düzenlediği doğum günü partisi nedeniyle tartışma konusu.Skandalla bağlantılı Johnson'n çevresinden bir dizi istifa daha gerçekleşti.Downing Street'ten yapılan açıklama göre, Başbakan'ın özel kalem müdürü Dan Rosenfield ve baş sekreteri Martin Reynolds, istifa kararı aldı.Yetkililer, istifalarının gereçkesi hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.İddiaya göre göre Reynolds, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevine geri dönecek.Gün içinde Johnson'ın iletişim direktörü Jack Doyle ve politika şefi Munira Mirza'nın istifa ettiği açıklanmıştı.Neler olmuştu?Başbakan'ın eşi Carrie Johnson, 19 Haziran 2020 öğleden sonra saat 14.00'ten hemen sonra sürpriz bir parti organize etmişti.Boris Johnson da Londra dışındaki bir okula yaptığı resmi ziyaretten döndükten sonra etkinliğe katılmıştı.Partide aralarında, Başbakanlık personeli olmayan ve Johnson'ın binadaki dairesinin tadilatında görev alan iç mimar Lulu Lytle dahil yaklaşık 30 kişi yer almıştı.Partinin düzenlendiği sırada İngiltere'de vaka artışlarına karşı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyordu.Johnson'ın bu eylemi, İngiltere'de son haftalarda yoğun bir tartışmanın konusu haline geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/kurallari-cigneyen-istifa-eder-diyen-bojodan-siz-istifa-edecek-misiniz-sorusuna-hayir-yaniti-1053150213.html
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ingiltere, boris johnson, istifa, karantina, doğum günü partisi

Karantinada doğum günü partisi skandalıyla alakalı Johnson'ın 2 kıdemli yardımcısı daha istifa etti

23:25 03.02.2022
© REUTERS / Henry NichollsBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
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İngiltere Başbakanı Johnson'ın, aralık ayında karantina tedbirlerini çiğneyerek düzenlediği doğum günü partisiyle ilgili olarak 2 kıdemli yardımcısı daha istifa etti.
Ukrayna ihtilafı nedeniyle gündemi yoğun olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir süredir geçen yılın aralık ayında, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek düzenlediği doğum günü partisi nedeniyle tartışma konusu.
Skandalla bağlantılı Johnson'n çevresinden bir dizi istifa daha gerçekleşti.
Downing Street'ten yapılan açıklama göre, Başbakan'ın özel kalem müdürü Dan Rosenfield ve baş sekreteri Martin Reynolds, istifa kararı aldı.
Yetkililer, istifalarının gereçkesi hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.
İddiaya göre göre Reynolds, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevine geri dönecek.
Gün içinde Johnson'ın iletişim direktörü Jack Doyle ve politika şefi Munira Mirza'nın istifa ettiği açıklanmıştı.

Neler olmuştu?

Başbakan'ın eşi Carrie Johnson, 19 Haziran 2020 öğleden sonra saat 14.00'ten hemen sonra sürpriz bir parti organize etmişti.
Boris Johnson da Londra dışındaki bir okula yaptığı resmi ziyaretten döndükten sonra etkinliğe katılmıştı.
Partide aralarında, Başbakanlık personeli olmayan ve Johnson'ın binadaki dairesinin tadilatında görev alan iç mimar Lulu Lytle dahil yaklaşık 30 kişi yer almıştı.
Partinin düzenlendiği sırada İngiltere'de vaka artışlarına karşı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyordu.
Johnson'ın bu eylemi, İngiltere'de son haftalarda yoğun bir tartışmanın konusu haline geldi.
Boris Johnson, Britanya (Union Jack) bayraklı maskesiyle başbakanlık konutundan çıkarken - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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