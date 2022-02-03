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https://tr.sputniknews.com/20220203/kizina-cinsel-istismarda-bulundugu-suclamasiyla-yargilanan-saniga-40-yil-6-ay-hapis-1053448446.html
Kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 40 yıl 6 ay hapis
Kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 40 yıl 6 ay hapis
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan zanlı, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 40 yıl... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T22:53+0300
2022-02-03T22:54+0300
türkiye
izmir
çocuk istismarı
cinsel istismar
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İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık A.Ö, taraf avukatları ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları hazır bulundu.Sanık A.Ö, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.Mahkeme heyeti sanığa, "nitelikli cinsel istismar" suçuna uygulanan üst sınırdan 40 yıl 6 ay hapis cezası verdi.Duruşma sonrası Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve hukuk koordinatörü Yeşim Aydın, basın açıklaması yaptı.Aydın, mahkemenin emsal bir karar verdiğini belirterek, "Yargılamanın en başından beri çocuğun gülmesinin, intihar etmemesinin istismara uğramadığına delil gösterilmeye çalışıldı. Bu çocuklar hayatlarına devam edecekler ve bizler de de yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.İzmir’in Karşıyaka ilçesinde geçen yıl bir annenin kızına öz babası A.Ö tarafından cinsel istismarda bulunulduğu şikayeti sonrası zanlı tutuklanmıştı.
türkiye
izmir
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izmir, çocuk istismarı, cinsel istismar

Kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan sanığa 40 yıl 6 ay hapis

22:53 03.02.2022 (güncellendi: 22:54 03.02.2022)
© AAKanada, mahkeme
Kanada, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan zanlı, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 40 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık A.Ö, taraf avukatları ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları hazır bulundu.
Sanık A.Ö, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.
Mahkeme heyeti sanığa, "nitelikli cinsel istismar" suçuna uygulanan üst sınırdan 40 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Duruşma sonrası Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve hukuk koordinatörü Yeşim Aydın, basın açıklaması yaptı.
Aydın, mahkemenin emsal bir karar verdiğini belirterek, "Yargılamanın en başından beri çocuğun gülmesinin, intihar etmemesinin istismara uğramadığına delil gösterilmeye çalışıldı. Bu çocuklar hayatlarına devam edecekler ve bizler de de yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde geçen yıl bir annenin kızına öz babası A.Ö tarafından cinsel istismarda bulunulduğu şikayeti sonrası zanlı tutuklanmıştı.
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