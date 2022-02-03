https://tr.sputniknews.com/20220203/kremlin-abd-avrupada-tansiyonu-yukseltmeyi-surduruyor-rusyanin-kaygilanmak-icin-gerekceleri-var-1053412658.html
Kremlin: ABD, Avrupa'da tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor, Rusya'nın kaygılanmak için gerekçeleri var
Kremlin: ABD, Avrupa'da tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor, Rusya'nın kaygılanmak için gerekçeleri var
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Avrupa'da gerilimi yükseltmeyi sürdürdüğünü ve Rusya'nın bu nedenle kaygılanmak için haklı gerekçeleri olduğunu belirtti. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T05:38+0300
2022-02-03T05:38+0300
2022-02-03T05:38+0300
dünya
abd
nato
rusya
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve beraberindeki NATO ülkelerinin Avrupa'ya ilave asker gönderme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.CNN muhabiri Matthew Chance'e konuşan Peskov, ABD'nin fiili olarak Avrupa'da gerilimi yükseltmeye devam ettiğini söyledi.Peskov, asker gönderme kararlarının Rusya'nın kaygılanması için bariz gerekçelerinin olduğunun en iyi kanıtı olduğuna işaret etti.Son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor.Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220202/beyaz-saray-abdnin-muttefikleri-de-natonun-dogu-kanadina-birliklerini-gonderme-niyetinde-1053403290.html
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Kremlin: ABD, Avrupa'da tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor, Rusya'nın kaygılanmak için gerekçeleri var
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Avrupa'da gerilimi yükseltmeyi sürdürdüğünü ve Rusya'nın bu nedenle kaygılanmak için haklı gerekçeleri olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve beraberindeki NATO ülkelerinin Avrupa'ya ilave asker gönderme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.
CNN muhabiri Matthew Chance'e konuşan Peskov, ABD'nin fiili olarak Avrupa'da gerilimi yükseltmeye devam ettiğini söyledi.
Peskov, asker gönderme kararlarının Rusya'nın kaygılanması için bariz gerekçelerinin olduğunun en iyi kanıtı olduğuna işaret etti.
Son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor.
Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.
Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu belirtmişti.