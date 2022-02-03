https://tr.sputniknews.com/20220203/kremlin-putin-ve-erdogan-gorusme-icin-farkli-tarihleri-degerlendiriyor-henuz-kesin-tarih-yok-1053426137.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan, görüşme için farklı tarihleri değerlendiriyor, henüz kesin tarih yok
Kremlin: Putin ve Erdoğan, görüşme için farklı tarihleri değerlendiriyor, henüz kesin tarih yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus liderin Türkiye ziyaretine ilişkin Şubat ayı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T13:11+0300
2022-02-03T13:11+0300
2022-02-03T13:36+0300
dünya
rusya
türkiye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Putin'in Çin ziyaretinden sonra Türkiye'ye geleceğini bildirdiğini açıklamıştı.Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin soruları karşısında "İki lider, Şubat sonu ve diğer tarihler de dahil olası seçenekleri konuştu. Esasen her iki taraf da, salgın durumu ve liderlerin programları izin verir vermez bunun gerçekleşmesine ilgi gösteriyor. Henüz kesin bir tarih yok. Bunun mümkün olduğu kadar erken gerçekleşeceğini umuyoruz" yanıtını verdi.Peskov, Ocak sonunda yaptığı açıklamada, Putin'in Erdoğan'ın yaptığı daveti kabul ettiğini ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220203/erdogan-bolgede-baris-icin-uzerimize-duseni-yapmaya-haziriz-1053417270.html
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Kremlin: Putin ve Erdoğan, görüşme için farklı tarihleri değerlendiriyor, henüz kesin tarih yok
13:11 03.02.2022 (güncellendi: 13:36 03.02.2022)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus liderin Türkiye ziyaretine ilişkin Şubat ayı sonu da dahil farklı tarihleri konuştuğunu ancak henüz kesin tarihin belirlenmediğini söyledi.
Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Putin'in Çin ziyaretinden sonra Türkiye'ye geleceğini bildirdiğini açıklamıştı.
Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin soruları karşısında "İki lider, Şubat sonu ve diğer tarihler de dahil olası seçenekleri konuştu. Esasen her iki taraf da, salgın durumu ve liderlerin programları izin verir vermez bunun gerçekleşmesine ilgi gösteriyor. Henüz kesin bir tarih yok. Bunun mümkün olduğu kadar erken gerçekleşeceğini umuyoruz" yanıtını verdi.
Peskov, Ocak sonunda yaptığı açıklamada, Putin'in Erdoğan'ın yaptığı daveti kabul ettiğini ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.