https://tr.sputniknews.com/20220203/kremlin-putin-ve-erdogan-gorusme-icin-farkli-tarihleri-degerlendiriyor-henuz-kesin-tarih-yok-1053426137.html

Kremlin: Putin ve Erdoğan, görüşme için farklı tarihleri değerlendiriyor, henüz kesin tarih yok

Kremlin: Putin ve Erdoğan, görüşme için farklı tarihleri değerlendiriyor, henüz kesin tarih yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus liderin Türkiye ziyaretine ilişkin Şubat ayı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T13:11+0300

2022-02-03T13:11+0300

2022-02-03T13:36+0300

dünya

rusya

türkiye

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Putin'in Çin ziyaretinden sonra Türkiye'ye geleceğini bildirdiğini açıklamıştı.Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin soruları karşısında "İki lider, Şubat sonu ve diğer tarihler de dahil olası seçenekleri konuştu. Esasen her iki taraf da, salgın durumu ve liderlerin programları izin verir vermez bunun gerçekleşmesine ilgi gösteriyor. Henüz kesin bir tarih yok. Bunun mümkün olduğu kadar erken gerçekleşeceğini umuyoruz" yanıtını verdi.Peskov, Ocak sonunda yaptığı açıklamada, Putin'in Erdoğan'ın yaptığı daveti kabul ettiğini ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220203/erdogan-bolgede-baris-icin-uzerimize-duseni-yapmaya-haziriz-1053417270.html

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