Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220203/kremlin-putin-ve-erdogan-gorusme-icin-farkli-tarihleri-degerlendiriyor-henuz-kesin-tarih-yok-1053426137.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan, görüşme için farklı tarihleri değerlendiriyor, henüz kesin tarih yok
Kremlin: Putin ve Erdoğan, görüşme için farklı tarihleri değerlendiriyor, henüz kesin tarih yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus liderin Türkiye ziyaretine ilişkin Şubat ayı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T13:11+0300
2022-02-03T13:36+0300
dünya
rusya
türkiye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049360557_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7c71060df45e0a9d55d23fbe9b652f9a.jpg
Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Putin'in Çin ziyaretinden sonra Türkiye'ye geleceğini bildirdiğini açıklamıştı.Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin soruları karşısında "İki lider, Şubat sonu ve diğer tarihler de dahil olası seçenekleri konuştu. Esasen her iki taraf da, salgın durumu ve liderlerin programları izin verir vermez bunun gerçekleşmesine ilgi gösteriyor. Henüz kesin bir tarih yok. Bunun mümkün olduğu kadar erken gerçekleşeceğini umuyoruz" yanıtını verdi.Peskov, Ocak sonunda yaptığı açıklamada, Putin'in Erdoğan'ın yaptığı daveti kabul ettiğini ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220203/erdogan-bolgede-baris-icin-uzerimize-duseni-yapmaya-haziriz-1053417270.html
https://tr.sputniknews.com
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049360557_0:0:1144:858_1920x0_80_0_0_605fdac1888f0cd03538c3bf583c969b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan

Kremlin: Putin ve Erdoğan, görüşme için farklı tarihleri değerlendiriyor, henüz kesin tarih yok

13:11 03.02.2022 (güncellendi: 13:36 03.02.2022)
© AARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurladı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus liderin Türkiye ziyaretine ilişkin Şubat ayı sonu da dahil farklı tarihleri konuştuğunu ancak henüz kesin tarihin belirlenmediğini söyledi.
Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Putin'in Çin ziyaretinden sonra Türkiye'ye geleceğini bildirdiğini açıklamıştı.

Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin soruları karşısında "İki lider, Şubat sonu ve diğer tarihler de dahil olası seçenekleri konuştu. Esasen her iki taraf da, salgın durumu ve liderlerin programları izin verir vermez bunun gerçekleşmesine ilgi gösteriyor. Henüz kesin bir tarih yok. Bunun mümkün olduğu kadar erken gerçekleşeceğini umuyoruz" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
TÜRKİYE
Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
10:23
Peskov, Ocak sonunda yaptığı açıklamada, Putin'in Erdoğan'ın yaptığı daveti kabul ettiğini ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.
13:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce