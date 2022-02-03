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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220203/lpgye-zam-geldi-1053444988.html
LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG otogazın litre fiyatına bu geceden itibaren 40 kuruş zam yapıldığını duyurdu. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
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LPG'ye zam geldi
20:43 03.02.2022
(güncellendi:
20:50 03.02.2022
)
© REUTERS
LPG
© REUTERS
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Ayrıntılar geliyor
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG otogazın litre fiyatına bu geceden itibaren 40 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
EKONOMİ
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