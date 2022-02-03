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LPG'ye zam geldi
LPG'ye zam geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG otogazın litre fiyatına bu geceden itibaren 40 kuruş zam yapıldığını duyurdu. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
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LPG'ye zam geldi

20:43 03.02.2022 (güncellendi: 20:50 03.02.2022)
© REUTERSLPG
LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG otogazın litre fiyatına bu geceden itibaren 40 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
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