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https://tr.sputniknews.com/20220203/meksikada-surucunun-oldugu-kazada-tirdaki-urunler-yagmalandi-1053448118.html
Meksika’da sürücünün öldüğü kazada TIR'daki ürünler yağmalandı
Meksika’da sürücünün öldüğü kazada TIR'daki ürünler yağmalandı
Meksika’da meydana gelen TIR kazasında şoför hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza bölgesine gelenler ise sürücünün ölmesine aldırış etmeden tırdan... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T22:35+0300
2022-02-03T22:49+0300
dünya
meksika
tır şöförü
kaza
yağmalama
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Meksika’nın Veracruz eyaletinde meydana gelen kazada virajı alamayan tır devrildi. TIR şoförü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Tırın kasasında bulunan nohut, pirinç ve konserve ton balığı gibi market ürünleri ise yola saçıldı. Çevrede bulunanlar, ölen tır şoförüne aldırış etmeden yola saçılan ürünleri yağmaladı. Kaza sonrası olay yerine gelen Meksika Ulusal Muhafız Birliği askerleri güvenliği sağlarken, 2 yaralı ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerinde bulunan bir kişi, kaza anı ve yola saçılan ürünlerin çevredekiler tarafından yağmalanmasını kaydederek sosyal medyada paylaştı. Ölmek üzere olan şoförü görmezden gelerek malları yağmalayan kişilere sosyal medyada tepki yağdı.
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meksika, tır şöförü, kaza, yağmalama

Meksika’da sürücünün öldüğü kazada TIR'daki ürünler yağmalandı

22:35 03.02.2022 (güncellendi: 22:49 03.02.2022)
© İHATIR
TIR - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA
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Meksika’da meydana gelen TIR kazasında şoför hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza bölgesine gelenler ise sürücünün ölmesine aldırış etmeden tırdan yola saçılan ürünleri yağmaladı.
Meksika’nın Veracruz eyaletinde meydana gelen kazada virajı alamayan tır devrildi. TIR şoförü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Tırın kasasında bulunan nohut, pirinç ve konserve ton balığı gibi market ürünleri ise yola saçıldı. Çevrede bulunanlar, ölen tır şoförüne aldırış etmeden yola saçılan ürünleri yağmaladı. Kaza sonrası olay yerine gelen Meksika Ulusal Muhafız Birliği askerleri güvenliği sağlarken, 2 yaralı ise ambulansla hastaneye sevk edildi.


Olay yerinde bulunan bir kişi, kaza anı ve yola saçılan ürünlerin çevredekiler tarafından yağmalanmasını kaydederek sosyal medyada paylaştı. Ölmek üzere olan şoförü görmezden gelerek malları yağmalayan kişilere sosyal medyada tepki yağdı.
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