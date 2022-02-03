https://tr.sputniknews.com/20220203/meksikada-surucunun-oldugu-kazada-tirdaki-urunler-yagmalandi-1053448118.html

Meksika’da sürücünün öldüğü kazada TIR'daki ürünler yağmalandı

Meksika’da sürücünün öldüğü kazada TIR'daki ürünler yağmalandı

Meksika’da meydana gelen TIR kazasında şoför hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza bölgesine gelenler ise sürücünün ölmesine aldırış etmeden tırdan... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T22:35+0300

2022-02-03T22:35+0300

2022-02-03T22:49+0300

dünya

meksika

tır şöförü

kaza

yağmalama

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Meksika’nın Veracruz eyaletinde meydana gelen kazada virajı alamayan tır devrildi. TIR şoförü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Tırın kasasında bulunan nohut, pirinç ve konserve ton balığı gibi market ürünleri ise yola saçıldı. Çevrede bulunanlar, ölen tır şoförüne aldırış etmeden yola saçılan ürünleri yağmaladı. Kaza sonrası olay yerine gelen Meksika Ulusal Muhafız Birliği askerleri güvenliği sağlarken, 2 yaralı ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerinde bulunan bir kişi, kaza anı ve yola saçılan ürünlerin çevredekiler tarafından yağmalanmasını kaydederek sosyal medyada paylaştı. Ölmek üzere olan şoförü görmezden gelerek malları yağmalayan kişilere sosyal medyada tepki yağdı.

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meksika, tır şöförü, kaza, yağmalama