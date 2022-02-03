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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220203/merkez-bankasi-rezervleri-1102-milyar-dolar-oldu-1053433388.html
Merkez Bankası rezervleri 110.2 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 110.2 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Ocak haftasında 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolara yükseldi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T15:57+0300
2022-02-03T15:57+0300
2022-02-03T15:57+0300
ekonomi
merkez bankası (mb)
döviz rezervi
rezerv
altın
türk lirası
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 28 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 840 milyon dolar artışla 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ocak'ta 70 milyar 796 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 400 milyon dolar artarak 109 milyar 814 milyon dolardan 110 milyar 214 milyon dolara yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/dolar-ve-euroda-son-rakamlar-ne-1053415086.html
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merkez bankası (mb), döviz rezervi, rezerv, altın, türk lirası
Merkez Bankası rezervleri 110.2 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Ocak haftasında 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolara yükseldi.
TCMB tarafından
Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 28 Ocak'ta
Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 840 milyon dolar artışla 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ocak'ta 70 milyar 796 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon
dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 400 milyon dolar artarak 109 milyar 814 milyon dolardan 110 milyar 214 milyon dolara yükseldi.