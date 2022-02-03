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https://tr.sputniknews.com/20220203/meteorolojiden-33-kent-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1053415379.html
Meteoroloji'den 33 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji'den 33 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 kent için sarı ve 5 kent için turuncu kodlu uyarı yapıldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T09:27+0300
2022-02-03T09:27+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağmur
fırtına
kar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.MGM'nin internet sitesinden 28 kent için sarı kodlu uyarı verilirken, 5 kent için turuncu kodlu uyarı yapıldı.Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ için kar uyarısıÇanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, batısı ve yüksekleri ile Tekirdağ çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.Sabah ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in Kaz Dağları başta olmak üzere kuzey ve batı ilçelerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.Güneydoğu'da toz taşınımıGüneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımı ile birlikte görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Akdeniz ve Ege için fırtına uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Ege Denizi'nde ise halen güney yönlerden devam eden fırtınaya ek olarak rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, Kuzey Ege'de cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220203/izmiri-saganak-vurdu-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-yol-coktu-1053412304.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağmur, fırtına, kar

Meteoroloji'den 33 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

09:27 03.02.2022
© DHAAntalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi
Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 kent için sarı ve 5 kent için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MGM'nin internet sitesinden 28 kent için sarı kodlu uyarı verilirken, 5 kent için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ için kar uyarısı
Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, batısı ve yüksekleri ile Tekirdağ çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Sabah ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in Kaz Dağları başta olmak üzere kuzey ve batı ilçelerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.

Güneydoğu'da toz taşınımı

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımı ile birlikte görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Akdeniz ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde ise halen güney yönlerden devam eden fırtınaya ek olarak rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Kuzey Ege'de cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İzmir’de kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü. Su baskınlarına karşın bazı iş yeri sahipleri günün ilk ışıklarına kadar nöbet tutacaklarını ifade etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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