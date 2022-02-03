Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 santimetre), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.Bolu'da da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu'da kuvvetli (7-15 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor.Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Şırnak ve Van'da yarından itibaren yoğun kar yağışının beklendiğini açıkladı. Bolu için yoğun kar yağışının bu gece saatlerinde etkili olmaya başlayacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 santimetre), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Bolu'da da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu'da kuvvetli (7-15 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor.
Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.