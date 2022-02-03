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https://tr.sputniknews.com/20220203/meteorolojiden-4-il-icin-kar-uyarisi-1053445459.html
Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Şırnak ve Van'da yarından itibaren yoğun kar yağışının beklendiğini açıkladı. Bolu için yoğun kar yağışının bu gece... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T21:12+0300
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türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
van
hakkari
şırnak
bolu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 santimetre), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.Bolu'da da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu'da kuvvetli (7-15 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor.Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
türkiye
van
hakkari
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meteoroloji genel müdürlüğü, van, hakkari, şırnak, bolu

Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı

21:12 03.02.2022 (güncellendi: 21:22 03.02.2022)
© AAAnkara, kar yağışı
Ankara, kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Şırnak ve Van'da yarından itibaren yoğun kar yağışının beklendiğini açıkladı. Bolu için yoğun kar yağışının bu gece saatlerinde etkili olmaya başlayacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 santimetre), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Bolu'da da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu'da kuvvetli (7-15 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor.
Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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