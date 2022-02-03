https://tr.sputniknews.com/20220203/metrobusteki-bicakli-kavga-2-yarali-1053422470.html

Metrobüste bıçaklı kavga: 2 yaralı

Metrobüste bıçaklı kavga: 2 yaralı

Metrobüste çıkan kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bir çocukla, kadın saldırgana engel olmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T12:22+0300

2022-02-03T12:22+0300

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türkiye

metrobüs

kavga

bıçak

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Olay, dün saat 01.20 sıralarında Avcılar istikametine giden metrobüste meydana geldi. Merter metrobüs durağına gelindiği sırada yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı.Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı. Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı. Bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir çocukla, kadının saldırgana engel olma çabaları da görülüyor.

türkiye

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metrobüs, kavga, bıçak