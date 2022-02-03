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https://tr.sputniknews.com/20220203/miami-tavus-kusu-sorununa-el-atiyor-ciftlesme-mevsiminde-sikayetler-tavan-yapiyor-1053417996.html
Miami tavus kuşu sorununa el atıyor: 'Çiftleşme mevsiminde şikayetler tavan yapıyor'
Miami tavus kuşu sorununa el atıyor: 'Çiftleşme mevsiminde şikayetler tavan yapıyor'
ABD'de Miami- Dade bölgesinde tavuş kuşlarının 'saltanatı' sona erebilir. Serbestçe dolaşma hakkında sahip olan ve yasalarla korunan kuşlar, özellikle... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T11:05+0300
2022-02-03T11:05+0300
tavuskuşu
dünya
abd
florida
miami
iguana
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ABD'nin Güney Florida eyaletinde yer alan Miami- Dade bölgesinde ilgili koruyucu yasanın gevşetilmeye karar verilmesi sonrası tavus kuşları bazı bölgelerde 'istenmeyen kişi' ilan edilebilir. Bu kuşların yakalanması veya zarar verilmesine ilişkin 20 yıllık yasadaki söz konusu değişiklikle bölgedeki şehirler, insancıl planlar sunabildikleri takdirde tavus kuşlarını istenmedikleri yerlerden gönderme hakkı kazanacak. Temsil ettiği bölge tavus kuşlarının serbestçe sokaklarda gezinebildiği Coral Gables ve Miami'yi de kapsayan siyasi yetkili Raquel Regalado, "Çiftleşme mevsiminde aldığımız şikayetler tavan yapıyor. Çok agresifleşiyorlar. Yumurtluyor, bazı yerlere yuva yapıyor, arabaları gagalıyorlar" diyerek şikayetlerin ana kaynağını açıkladı. Bölge halkının bir bölümü birlikte yaşamayı öğrendikleri tavus kuşlarından yana şikayet etmezken bir bölümü de çıkardıkları gürültü ve ev ve arabalara verdikleri zarardan ötürü dertli. Yerel yaşam alanı dışında insanlar tarafından bilinçli ya da istenmeyerek getirilmiş ve burada yaşamaya başlamış hayvanlar egzotik türler olarak adlandırılıyor. Egzotik türlere ilişkin eyalet yasaları bu hayvanların yeniden vahşi doğaya gönderilmesini engelliyor ama sayıları giderek artan bu hayvanları bakım merkezleri de kabul etmiyor. Ancak her egzotik hayvan bölgede tavus kuşları kadar şanslı olmadı. Sözgelimi eyalet vahşi yaşam komisyonu yetkilileri iguana ve Burma pitonlarının öldürülmesini serbest bırakmıştı.
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tavuskuşu, abd, florida, miami, iguana, piton

Miami tavus kuşu sorununa el atıyor: 'Çiftleşme mevsiminde şikayetler tavan yapıyor'

11:05 03.02.2022
© AP Photo / Wilfredo LeeTavus kuşu
Tavus kuşu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Wilfredo Lee
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ABD'de Miami- Dade bölgesinde tavuş kuşlarının 'saltanatı' sona erebilir. Serbestçe dolaşma hakkında sahip olan ve yasalarla korunan kuşlar, özellikle çiftleşme dönemlerinde agresifleştikleri için bölge halkından şikayetlerin artması üzerine yerleşim alanlarından uzaklaştırılabilecek. Uzaklaştırma planının insancıl olması ise en önemli şart.
ABD'nin Güney Florida eyaletinde yer alan Miami- Dade bölgesinde ilgili koruyucu yasanın gevşetilmeye karar verilmesi sonrası tavus kuşları bazı bölgelerde 'istenmeyen kişi' ilan edilebilir. Bu kuşların yakalanması veya zarar verilmesine ilişkin 20 yıllık yasadaki söz konusu değişiklikle bölgedeki şehirler, insancıl planlar sunabildikleri takdirde tavus kuşlarını istenmedikleri yerlerden gönderme hakkı kazanacak.
Temsil ettiği bölge tavus kuşlarının serbestçe sokaklarda gezinebildiği Coral Gables ve Miami'yi de kapsayan siyasi yetkili Raquel Regalado, "Çiftleşme mevsiminde aldığımız şikayetler tavan yapıyor. Çok agresifleşiyorlar. Yumurtluyor, bazı yerlere yuva yapıyor, arabaları gagalıyorlar" diyerek şikayetlerin ana kaynağını açıkladı.
Bölge halkının bir bölümü birlikte yaşamayı öğrendikleri tavus kuşlarından yana şikayet etmezken bir bölümü de çıkardıkları gürültü ve ev ve arabalara verdikleri zarardan ötürü dertli.
Yerel yaşam alanı dışında insanlar tarafından bilinçli ya da istenmeyerek getirilmiş ve burada yaşamaya başlamış hayvanlar egzotik türler olarak adlandırılıyor. Egzotik türlere ilişkin eyalet yasaları bu hayvanların yeniden vahşi doğaya gönderilmesini engelliyor ama sayıları giderek artan bu hayvanları bakım merkezleri de kabul etmiyor. Ancak her egzotik hayvan bölgede tavus kuşları kadar şanslı olmadı. Sözgelimi eyalet vahşi yaşam komisyonu yetkilileri iguana ve Burma pitonlarının öldürülmesini serbest bırakmıştı.
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