https://tr.sputniknews.com/20220203/milli-egitim-bakani-ozer-omicron-ve-vaka-sayilarindan-dolayi-yuz-yuze-egitime-ara-vermeyecegiz-1053431697.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T15:14+0300

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türkiye

milli eğitim bakanlığı

mahmut özer

yüz yüze eğitim

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı ve artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceklerini söyledi. Bakan Özer, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz'' dedi.

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milli eğitim bakanlığı, mahmut özer, yüz yüze eğitim