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https://tr.sputniknews.com/20220203/milli-egitim-bakani-ozer-omicron-ve-vaka-sayilarindan-dolayi-yuz-yuze-egitime-ara-vermeyecegiz-1053431697.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T15:14+0300
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türkiye
milli eğitim bakanlığı
mahmut özer
yüz yüze eğitim
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı ve artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceklerini söyledi. Bakan Özer, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz'' dedi.
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milli eğitim bakanlığı, mahmut özer, yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz

15:14 03.02.2022 (güncellendi: 15:25 03.02.2022)
© AAMahmut Özer
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı ve artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceklerini söyledi.
Bakan Özer, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz'' dedi.
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