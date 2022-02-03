Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı ve artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceklerini söyledi. Bakan Özer, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz'' dedi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantı ve artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceklerini söyledi.
Bakan Özer, ''7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz'' dedi.