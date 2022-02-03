https://tr.sputniknews.com/20220203/moskova-hayvanat-bahcesinin-pandalari-pekin-kis-olimpiyat-oyunlarinin-galiplerini-tahmin-etti-1053426483.html
Moskova Hayvanat Bahçesi'nin pandaları Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın galiplerini tahmin etti
Moskova Hayvanat Bahçesi'nin pandaları Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın galiplerini tahmin etti
Rusya’daki Moskova Hayvanat Bahçesi’nden Ru Yi ve Ding Ding isimli iki panda, Çin’in başkenti Pekin’de başlayacak Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nı kimlerin... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T13:23+0300
2022-02-03T13:23+0300
2022-02-03T13:40+0300
panda
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Kış Olimpiyat Oyunları’nın resmi açılış töreni yarın Pekin Ulusal Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve oyunlar 20 Şubat’a kadar sürecek.Moskova Belediyesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, oyunlar öncesinde Ru Yi ve Ding Ding isimli iki panda, kimlerin kazanacağına ilişkin tahminde bulundu.Açıklamada, “Açılış töreni öncesinde pandalarımız Ru Yi ve Ding Ding’den hangi ülkelerin en iyi sonuçları elde edeceğine dair fikirlerini almaya karar verdik” ifadeleri kullanıldı.Pandaların önüne ülkelerin bayraklarının yer aldığı beş koni koyuldu. Konilerin içlerine de hiçbir şey yerleştirilmedi.Ding Ding’e, Çin, İsveç, Hollanda, Rusya ve Avusturya’nın; Ru Yi’ye ise Norveç, Kanada, ABD, İsviçre ve Almanya bayraklarının olduğu koniler verildi.Açıklamada, “Ding Ding, biraz düşündükten sonra Rusya bayrağının olduğu koniyi tuttu, tam anlamıyla ona sarıldı. Daha sonra Çin bayrağının olduğu koniye yaklaştı ve onu yere düşürdü” ifadeleri kullanıldı.Ru Yi ise görevine daha sorumluluk sahibi bir tavırla yaklaştı: Her koniyi kokladıktan sonra galibiyeti elde etmesi en mümkün adayın Almanya olduğuna karar verdi. Daha sonra da ABD bayrağının olduğu koniye yöneldi.Moskova Hayvanat Bahçesi’nin dev pandalarına göre, Kış Olimpiyatları’nın takım sıralamasının liderleri Rusya, Çin, Almanya ve ABD olacak.Pandaların daha sonra da belirli spor dallarına göre tahminde bulunacağı belirtiliyor.
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Moskova Hayvanat Bahçesi'nin pandaları Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın galiplerini tahmin etti
13:23 03.02.2022 (güncellendi: 13:40 03.02.2022)
Rusya’daki Moskova Hayvanat Bahçesi’nden Ru Yi ve Ding Ding isimli iki panda, Çin’in başkenti Pekin’de başlayacak Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nı kimlerin kazanacağını tahmin etti. Pandalara göre, takım sıralamasındaki liderler Rusya, Çin, Almanya ve ABD olacak.
Kış Olimpiyat Oyunları’nın resmi açılış töreni yarın Pekin Ulusal Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve oyunlar 20 Şubat’a kadar sürecek.
Moskova Belediyesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, oyunlar öncesinde Ru Yi ve Ding Ding isimli iki panda, kimlerin kazanacağına ilişkin tahminde bulundu.
Açıklamada, “Açılış töreni öncesinde pandalarımız Ru Yi ve Ding Ding’den hangi ülkelerin en iyi sonuçları elde edeceğine dair fikirlerini almaya karar verdik” ifadeleri kullanıldı.
Pandaların önüne ülkelerin bayraklarının yer aldığı beş koni koyuldu. Konilerin içlerine de hiçbir şey yerleştirilmedi.
Ding Ding’e, Çin, İsveç, Hollanda, Rusya ve Avusturya’nın; Ru Yi’ye ise Norveç, Kanada, ABD, İsviçre ve Almanya bayraklarının olduğu koniler verildi.
Açıklamada, “Ding Ding, biraz düşündükten sonra Rusya bayrağının olduğu koniyi tuttu, tam anlamıyla ona sarıldı. Daha sonra Çin bayrağının olduğu koniye yaklaştı ve onu yere düşürdü” ifadeleri kullanıldı.
Ru Yi ise görevine daha sorumluluk sahibi bir tavırla yaklaştı: Her koniyi kokladıktan sonra galibiyeti elde etmesi en mümkün adayın Almanya olduğuna karar verdi. Daha sonra da ABD bayrağının olduğu koniye yöneldi.
Moskova Hayvanat Bahçesi’nin dev pandalarına göre, Kış Olimpiyatları’nın takım sıralamasının liderleri Rusya, Çin, Almanya ve ABD olacak.
Pandaların daha sonra da belirli spor dallarına göre tahminde bulunacağı belirtiliyor.