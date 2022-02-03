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https://tr.sputniknews.com/20220203/ocak-ayinda-26-kadin-olduruldu-28-kadin-supheli-sekilde-olu-bulundu-1053414650.html
Ocak ayında 26 kadın öldürüldü, 28 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu
Ocak ayında 26 kadın öldürüldü, 28 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ocak ayına ait kadına şiddet verilerinin yer aldığı Ocak 2022 raporunu yayımladı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T08:34+0300
2022-02-03T08:34+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetlerini durduracağız platformu
kadın cinayetleri
istanbul sözleşmesi
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı rapora göre, Ocak ayında 26 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 28 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.Rapora göre, Ocak ayında öldürülen 26 kadının 13’ü evli olduğu erkek, 5’i tanıdık, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si oğlu, 1’i birlikte olduğu erkek ve 1’i de akrabası tarafından öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 58’i evlerinde öldürüldü. Kadınların yüzde 50’si ateşli silahla öldürüldü.Ocak ayı raporunda Platform tarafından “Ocak ayında öğrendiğimiz 28 kadının şüpheli ölümleri bir an önce açığa çıkarılmalıdır. Yapılacak şey bellidir; İstanbul Sözleşmesi fesih kararı geri çekilmeli, 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tüm kurum ve kuruluşlarla beraber etkin ve bütünlüklü uygulanmalıdır. Şüpheli kadın ölümlerinin soruşturmaları dikkatli bir şekilde incelenmeli ve hızlıca sonuçlandırılmalıdır.” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/bakan-soylu-abde-2019-yilinda-cinsel-siddet-suclari-2003ten-beri-en-yuksek-degerine-ulasti-1053377905.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetlerini durduracağız platformu, kadın cinayetleri, istanbul sözleşmesi

Ocak ayında 26 kadın öldürüldü, 28 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu

08:34 03.02.2022
© Fotoğraf : dokuz8haberkadın cinayetleri, kadına şiddet
kadın cinayetleri, kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Fotoğraf : dokuz8haber
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ocak ayına ait kadına şiddet verilerinin yer aldığı Ocak 2022 raporunu yayımladı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı rapora göre, Ocak ayında 26 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 28 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.
Rapora göre, Ocak ayında öldürülen 26 kadının 13’ü evli olduğu erkek, 5’i tanıdık, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si oğlu, 1’i birlikte olduğu erkek ve 1’i de akrabası tarafından öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 58’i evlerinde öldürüldü. Kadınların yüzde 50’si ateşli silahla öldürüldü.
Ocak ayı raporunda Platform tarafından “Ocak ayında öğrendiğimiz 28 kadının şüpheli ölümleri bir an önce açığa çıkarılmalıdır. Yapılacak şey bellidir; İstanbul Sözleşmesi fesih kararı geri çekilmeli, 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tüm kurum ve kuruluşlarla beraber etkin ve bütünlüklü uygulanmalıdır. Şüpheli kadın ölümlerinin soruşturmaları dikkatli bir şekilde incelenmeli ve hızlıca sonuçlandırılmalıdır.” denildi.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
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