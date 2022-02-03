https://tr.sputniknews.com/20220203/ogretmenlik-meslek-kanunu-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-1053410053.html

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T02:00+0300

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türkiye

tbmm

öğretmen

sözleşme

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Kanun teklifinin kabul edilen maddesine göre, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin, atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin önemli bir adım olduğunu söyledi.Düzenlemede, öğretmenlerin yıllardır beklediği 3600 ek gösterge müjdesinin de yer aldığını dile getiren Destici, "Bunu çok önemsiyorum. Hem görev yaptıkları süre içinde hem de emekli olduktan sonra maaşlarında yapılacak iyileştirme önemli bir adım. Tabii ki bütün atanamayan öğretmenlerimizin atanmasını ya da öğretmen açığının kalmamasını isteriz. Buna doğru hızlıca bir gidiş var. Son yıllarda ciddi sayıda öğretmen ataması yapılıyor. İnşallah bu sayının daha da artacağına inanıyoruz." diye konuştu.Sayısı 90 bine ulaşan ücretli öğretmenlerin, 2 bin 500 ila 3 bin lira ücret aldığını kaydeden Destici, ücretli öğretmenler ile Göç ve Uyum Alt Komisyonuna Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamındaki öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.'Şüpheden ziyade güvenle bakmak doğru bir tavır olu'MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, eğitim sisteminin en önemli amacının, eğitimdeki insan kaynağını güçlendirmek olduğunu söyledi.Düzenlemenin, öğretmenlik mesleğinde yatay kariyer basamakları hedeflediğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:"Öğretmenlikte geçen 10 yıllık emekten sonra 180 saatlik bir eğitim programına katılınıp akabinde program içeriği bağlamlı olarak yapılacak merkezi sınav sonucunda uzman öğretmenlik statüsü kazanılacak. Benzer bir uygulamayla 20 yıllık mesleki faaliyet sonrası uzman öğretmenlerimiz, bu kez 240 saatlik bir program akabinde benzeri sınavla başöğretmenlik statüsü elde edecek. Her iki gruptaki öğretmenlerimiz hem özlük haklarında iyileştirmeyle hem de maaşlarına yansıyacak artışlarla ödüllendirilmeye tabi tutulacak. Bu bağlamda yüksek lisans derecesi alanların doğrudan uzman öğretmen statüsüne, doktora derecesi alanların ise başöğretmen statüsüne kavuşması diğer önemli bir kazanım. Bu kanunla birlikte hedeflenen kazanımlara odaklanarak saygın eğitim camiasına popülist ve politik mülahazalar temelli şüpheden ziyade güvenle bakmak doğru bir tavır olur kanaatindeyim."İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin geri çekilerek yeniden düzenlenmesini talep etti.Sunat, "Öğretmenlik gibi ihtisas mesleğini, 12 maddelik bir düzenlemeye kalkmak, konuyu eğitim öğretim tazminatı ve ek göstergeye indirgemek, onu da şarta bağlamak ve 2023'e ertelemek, eğitime ve öğretmene hiç değer verilmediğinin somut göstergesi." dedi.HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ise kanun teklifinde, atanamayan, özel okulda çalışan ve ücretli çalışan öğretmenler konusunda bir düzenleme yapılmadığını savundu.Birinci derecedeki öğretmenlere, 2023'te başlamak koşuluyla 3600 ek gösterge verileceğine değinen Bülbül, "Tekrar tekrar 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi getiriyoruz. Öğretmene 3600 ek göstergeyi tanıyoruz.' vurgusu yapılıyor. Bu, kesinlikle doğru değil." ifadesini kullandı.'Öğretmenlerin derdine derman olmayacak'CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Bir meslek kanunu, o mesleği yapanlar tarafından onların temsilcileriyle, örgütleriyle birlikte yapılır. Oysa öğretmenlik meslek kanununun, saray duvarları arasında, öğretmenlik mesleğini bilmek bir yana öğretmenleri dahi tanımayan birkaç bürokrat tarafından hazırlandığı görülüyor." diye konuştu.Düzenlemenin, öğretmenlerin derdine derman olmayacağını savunan Kaya, "Öğretmenlerin sendikalarıyla görüşülmeden gelen hiçbir teklif, bizim teklifimiz olamaz, kabul edemeyiz. Onların sözünü dinlersek 1 milyon 250 bin öğretmen mutlu olur. Bu düzenleme Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı, Anayasa Mahkemesinden dönecektir. Bu duruma düşmemek için sözleşmeli ve 3600 ek gösterge maddesini getirin, hep birlikte çıkaralım. Diğer maddeleri yeniden tartışarak bir süreç elde edebiliriz." değerlendirmesini yaptı.TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun teklifinin birinci maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.Bilgiç, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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