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Oktay'dan Avrupa Konseyi'ne Kavala tepkisi: 'Milletimiz adına ancak Türk yargısı karar verebilir'
Oktay'dan Avrupa Konseyi'ne Kavala tepkisi: 'Milletimiz adına ancak Türk yargısı karar verebilir'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına ilişkin, “Milletimiz adına ancak bağımsız ve tarafsız Türk yargısı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T05:35+0300
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politika
osman kavala
fuat oktay
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin iş insanı Osman Kavala davasına ilişkin dosyanın tekrar AİHM'e sevk edilmesine yönelik kararını değerlendirdi.Kararın devam eden yargı sürecine müdahale niteliğinde olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ülkemizde devam eden yargı sürecine müdahale niteliğindeki kararı Konsey'in yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının güçlendirilmesi ilkesiyle taban tabana zıttır; yok hükmündedir. Milletimiz adına ancak bağımsız ve tarafsız Türk Yargısı karar verebilir. Siyasilerden oluşan Komite'nin asla bir yargı makamı olmadığını kendilerine hatırlatmak isteriz."
https://tr.sputniknews.com/20220202/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesinden-osman-kavala-karari-turkiye-aihme-havale-edildi-1053393056.html
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osman kavala, fuat oktay, avrupa konseyi

Oktay'dan Avrupa Konseyi'ne Kavala tepkisi: 'Milletimiz adına ancak Türk yargısı karar verebilir'

05:35 03.02.2022
© AA / Aytaç Ünal Fuat Oktay
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA / Aytaç Ünal
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına ilişkin, “Milletimiz adına ancak bağımsız ve tarafsız Türk yargısı karar verebilir” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin iş insanı Osman Kavala davasına ilişkin dosyanın tekrar AİHM'e sevk edilmesine yönelik kararını değerlendirdi.
Kararın devam eden yargı sürecine müdahale niteliğinde olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:
"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ülkemizde devam eden yargı sürecine müdahale niteliğindeki kararı Konsey'in yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının güçlendirilmesi ilkesiyle taban tabana zıttır; yok hükmündedir. Milletimiz adına ancak bağımsız ve tarafsız Türk Yargısı karar verebilir. Siyasilerden oluşan Komite'nin asla bir yargı makamı olmadığını kendilerine hatırlatmak isteriz."
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
POLİTİKA
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Osman Kavala kararı: Türkiye AİHM'e havale edildi
Dün, 16:56
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