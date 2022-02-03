https://tr.sputniknews.com/20220203/oktaydan-avrupa-konseyine-kavala-tepkisi-milletimiz-adina-ancak-turk-yargisi-karar-verebilir-1053412547.html

Oktay'dan Avrupa Konseyi'ne Kavala tepkisi: 'Milletimiz adına ancak Türk yargısı karar verebilir'

Oktay'dan Avrupa Konseyi'ne Kavala tepkisi: 'Milletimiz adına ancak Türk yargısı karar verebilir'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına ilişkin, “Milletimiz adına ancak bağımsız ve tarafsız Türk yargısı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T05:35+0300

2022-02-03T05:35+0300

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politika

osman kavala

fuat oktay

avrupa konseyi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin iş insanı Osman Kavala davasına ilişkin dosyanın tekrar AİHM'e sevk edilmesine yönelik kararını değerlendirdi.Kararın devam eden yargı sürecine müdahale niteliğinde olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin ülkemizde devam eden yargı sürecine müdahale niteliğindeki kararı Konsey'in yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının güçlendirilmesi ilkesiyle taban tabana zıttır; yok hükmündedir. Milletimiz adına ancak bağımsız ve tarafsız Türk Yargısı karar verebilir. Siyasilerden oluşan Komite'nin asla bir yargı makamı olmadığını kendilerine hatırlatmak isteriz."

https://tr.sputniknews.com/20220202/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesinden-osman-kavala-karari-turkiye-aihme-havale-edildi-1053393056.html

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osman kavala, fuat oktay, avrupa konseyi