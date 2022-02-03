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Ordu'da silahla vurulan köpek gözlerini kaybetti
Ordu'da silahla vurulan köpek gözlerini kaybetti
Köpeğin çekilen röntgeninde, baş ve boyun bölgesinde 150'den fazla saçma tespit edildi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T06:24+0300
2022-02-03T06:24+0300
türkiye
ordu
köpek
silah
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Ordu'da silahla yaralanma sonucu hayvan hastanesinde tedaviye alınan köpek, görme yetisini kaybetti.Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde dün gece, vatandaşların ihbarı üzerine alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi bünyesindeki Hayvan Hastanesine kaldırılan yaralı köpeğin tedavisi sürüyor.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, AA muhabirine, böylesine bir vaka ile karşı karşıya kaldıkları için duyduğu üzüntüyü dile getirerek "İlimizde böyle bir olayın yaşanması maalesef vicdanları sorgulatıyor." dedi.Böyle canice bir olayın bundan sonra yaşanmasını arzu etmediklerini belirten Okutucu, "Hiçbir canlının böyle bir olayla karşı karşıya kalması, hiçbirimizin vicdanlarında yer alabilecek bir durum değil. Bu tür olayların bundan sonra olmaması için de insanlarımızı sağduyuya davet ediyoruz." diye konuştu.Okutucu, köpeğin ateşli silahla yaralandığını tespit ettiklerini söyledi. Okutucu, hastaneye ulaşır ulaşmaz tedavisine başlanan köpeğin çekilen röntgeninde, baş ve boyun bölgesinde 150'den fazla saçma tespit edildiğini aktardı.Köpeğin göz sıvılarının akması sonucu görme yetisini kaybettiğinin anlaşıldığını bildiren Okutucu, "Bundan dolayı da ciddi anlamda üzüntü duyduk." dedi.Okutucu, yaralı hayvanın birtakım operasyonlar geçireceğini belirterek köpeği sağlığına kavuşturarak bakımevi bünyesinde gönüllülerin yardımıyla bakımını sürdüreceklerini aktardı.Sefa Okutucu, köpeği vuran kişilerin bulunması için Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla bölgede kolluk kuvvelerince çalışma başlatıldığını sözlerine ekledi.
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ordu, köpek, silah

Ordu'da silahla vurulan köpek gözlerini kaybetti

06:24 03.02.2022
© AAOrdu'da silahla yaralanma sonucu hayvan hastanesinde tedaviye alınan köpek, görme yetisini kaybetti. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi bünyesindeki Hayvan Hastanesine kaldırılan yaralı köpeğin tedavisi sürüyor. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )
Ordu'da silahla yaralanma sonucu hayvan hastanesinde tedaviye alınan köpek, görme yetisini kaybetti. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi bünyesindeki Hayvan Hastanesine kaldırılan yaralı köpeğin tedavisi sürüyor. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Köpeğin çekilen röntgeninde, baş ve boyun bölgesinde 150'den fazla saçma tespit edildi.
Ordu'da silahla yaralanma sonucu hayvan hastanesinde tedaviye alınan köpek, görme yetisini kaybetti.
Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde dün gece, vatandaşların ihbarı üzerine alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi bünyesindeki Hayvan Hastanesine kaldırılan yaralı köpeğin tedavisi sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, AA muhabirine, böylesine bir vaka ile karşı karşıya kaldıkları için duyduğu üzüntüyü dile getirerek "İlimizde böyle bir olayın yaşanması maalesef vicdanları sorgulatıyor." dedi.
Böyle canice bir olayın bundan sonra yaşanmasını arzu etmediklerini belirten Okutucu, "Hiçbir canlının böyle bir olayla karşı karşıya kalması, hiçbirimizin vicdanlarında yer alabilecek bir durum değil. Bu tür olayların bundan sonra olmaması için de insanlarımızı sağduyuya davet ediyoruz." diye konuştu.
Okutucu, köpeğin ateşli silahla yaralandığını tespit ettiklerini söyledi. Okutucu, hastaneye ulaşır ulaşmaz tedavisine başlanan köpeğin çekilen röntgeninde, baş ve boyun bölgesinde 150'den fazla saçma tespit edildiğini aktardı.
Köpeğin göz sıvılarının akması sonucu görme yetisini kaybettiğinin anlaşıldığını bildiren Okutucu, "Bundan dolayı da ciddi anlamda üzüntü duyduk." dedi.
Okutucu, yaralı hayvanın birtakım operasyonlar geçireceğini belirterek köpeği sağlığına kavuşturarak bakımevi bünyesinde gönüllülerin yardımıyla bakımını sürdüreceklerini aktardı.
Sefa Okutucu, köpeği vuran kişilerin bulunması için Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla bölgede kolluk kuvvelerince çalışma başlatıldığını sözlerine ekledi.
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