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Oytun Erbaş: Koronavirüs kapmak için 'Yüzüme öksürün' dedim
Oytun Erbaş: Koronavirüs kapmak için 'Yüzüme öksürün' dedim
Koronavirüsün Türkiye'yi teğet geçeceği iddiası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Kesinlikle öyle oldu. Dünyada... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T09:37+0300
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koronavirüs
oytun erbaş
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Erbaş, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu. Koronavirüsün Vuhan'da ilk ortaya çıktığı zaman "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" diyen Erbaş, "Pişman mısınız?" sorusuna yanıt verdi.İddialarının arkasında olduğunu söyleyen Erbaş, "Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda dünya ortalamasının altındayız." dedi.'Kesinlikle genetik bir coğrafya var'Latinlerin virüsten çok etkilendiğini, Katar'ın hiç etkilenmediğini belirten Erbaş, "Burada kesinlikle genetik bir coğrafya var." ifadelerini kullandı.Erbaş, "Virüs yaşlıları öldürüyor bu net. Her virüste bu oluyor. O zaman bir makale çıkmıştı. Ben bunu aktardım. O makale siyah ve beyaz ırkların daha az etkileneceğini söylüyordu. Ben de ırklara göre farklı olacağını söyledim. Biz çeşitli bir ırkız. O nedenle çok ağır bir ölüm oranı beklemediğimi söyledim." diye konuştu.'Çocuklar konusunda yanıldım'Virüsün çocukları etkileyeceğine yönelik iddiaları ile ilgili de açıklamada bulunan Erbaş "Yanıldım. Orada genel bir şey söylemiştim. Virüsün genelde yaşlılar ve çocukları etkilediği için. Bunları söyleyeli iki yıl oldu." dedi.Erbaş, sözlerinin devamında koronavirüsü deneyimlemek için salgının ilk döneminde doktor arkadaşlarının yanına giderek "Yüzüme öksürün" dediğini aktardı.Hastalanmaktan korkmadığını söyleyen Erbaş, bunu deneyimlemek istediğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210705/koronavirus-turkleri-etkilemez-diyen-oytun-erbas-eger-dogru-isler-yaparsam-turkiyenin-elon-muskiyim-1044887843.html
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oytun erbaş, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Oytun Erbaş: Koronavirüs kapmak için 'Yüzüme öksürün' dedim

09:37 03.02.2022
© İHAOytun Erbaş
Oytun Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA
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Koronavirüsün Türkiye'yi teğet geçeceği iddiası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda ortalamanın altındayız" dedi. Erbaş, koronavirüsü deneyimlemek için salgının ilk günlerinde arkadaşlarının yanına gidip "Yüzüme öksürün" dediğini aktardı.
Erbaş, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu. Koronavirüsün Vuhan'da ilk ortaya çıktığı zaman "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" diyen Erbaş, "Pişman mısınız?" sorusuna yanıt verdi.
İddialarının arkasında olduğunu söyleyen Erbaş, "Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda dünya ortalamasının altındayız." dedi.

'Kesinlikle genetik bir coğrafya var'

Latinlerin virüsten çok etkilendiğini, Katar'ın hiç etkilenmediğini belirten Erbaş, "Burada kesinlikle genetik bir coğrafya var." ifadelerini kullandı.
Erbaş, "Virüs yaşlıları öldürüyor bu net. Her virüste bu oluyor. O zaman bir makale çıkmıştı. Ben bunu aktardım. O makale siyah ve beyaz ırkların daha az etkileneceğini söylüyordu. Ben de ırklara göre farklı olacağını söyledim. Biz çeşitli bir ırkız. O nedenle çok ağır bir ölüm oranı beklemediğimi söyledim." diye konuştu.

'Çocuklar konusunda yanıldım'

Virüsün çocukları etkileyeceğine yönelik iddiaları ile ilgili de açıklamada bulunan Erbaş "Yanıldım. Orada genel bir şey söylemiştim. Virüsün genelde yaşlılar ve çocukları etkilediği için. Bunları söyleyeli iki yıl oldu." dedi.
Erbaş, sözlerinin devamında koronavirüsü deneyimlemek için salgının ilk döneminde doktor arkadaşlarının yanına giderek "Yüzüme öksürün" dediğini aktardı.
Hastalanmaktan korkmadığını söyleyen Erbaş, bunu deneyimlemek istediğini söyledi.
Oytun Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2021
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'Koronavirüs Türkleri etkilemez' diyen Oytun Erbaş: Eğer doğru işler yaparsam Türkiye’nin Elon Musk’ıyım
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