https://tr.sputniknews.com/20220203/oyuncu-emre-karayelin-babasi-vefat-etti-1053421160.html

Oyuncu Emre Karayel'in babası vefat etti

Oyuncu Emre Karayel'in babası vefat etti

Bir hafta önce baba olan ve oğlu Can’ı kollarına alan Emre Karayel’in babası vefat etti. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

emre karayel

oyuncu

baba

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Oyuncu Emre Karayel’in babası Öcal Karayel, hayatını kaybetti.Emre Karayel 7 gün önce oğlu Can'ı kucağına almıştı. Karayel vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.Babasının bir karesini Instagram hesabından paylaşan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

https://tr.sputniknews.com/20211031/oyuncu-emre-karayel-ucakta-patlama-oldu-ve-kaptan-yildirim-carpti-anonsu-yapti-1050349953.html

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emre karayel, oyuncu, baba