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https://tr.sputniknews.com/20220203/oyuncu-emre-karayelin-babasi-vefat-etti-1053421160.html
Oyuncu Emre Karayel'in babası vefat etti
Oyuncu Emre Karayel'in babası vefat etti
Bir hafta önce baba olan ve oğlu Can’ı kollarına alan Emre Karayel’in babası vefat etti. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:01+0300
2022-02-03T12:01+0300
2022-02-03T12:07+0300
yaşam
emre karayel
oyuncu
baba
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Oyuncu Emre Karayel’in babası Öcal Karayel, hayatını kaybetti.Emre Karayel 7 gün önce oğlu Can'ı kucağına almıştı. Karayel vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.Babasının bir karesini Instagram hesabından paylaşan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:
https://tr.sputniknews.com/20211031/oyuncu-emre-karayel-ucakta-patlama-oldu-ve-kaptan-yildirim-carpti-anonsu-yapti-1050349953.html
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Oyuncu Emre Karayel'in babası vefat etti 12:01 03.02.2022 (güncellendi: 12:07 03.02.2022)
Bir hafta önce baba olan ve oğlu Can’ı kollarına alan Emre Karayel’in babası vefat etti.
Oyuncu Emre Karayel’in babası Öcal Karayel,
hayatını kaybetti.
Emre Karayel 7 gün önce oğlu
Can'ı kucağına almıştı. Karayel vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Babasının bir karesini Instagram hesabından paylaşan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:
“Canımız babamız Öcal Karayel vefat etmiştir. Cenazesi Adana Kabasakal mezarlığında ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Toprağı bol mekanı cennet olsun."