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https://tr.sputniknews.com/20220203/papa-francisin-konusmasini-bolerek-kilise-tanrinin-istedigi-gibi-degil-diye-bagirdi-1053417330.html
Papa Francis'in konuşmasını bölerek 'Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil' diye bağırdı
Papa Francis'in konuşmasını bölerek 'Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil' diye bağırdı
Vatikan'da haftalık vaazlarından birini gerçekleştiren Papa Francis'in konuşması sırasında dinleyicilerden biri "Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil" diye... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T10:24+0300
2022-02-03T10:29+0300
dünya
vatikan
katolik kilisesi
papa francis
protesto
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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis dün, Vatikan'da haftalık vaazını dinleyicilerin katılımıyla birlikte gerçekleştirdi. Ancak Papa'nın konuşması sırasında dinleyicilerden birinin İngilizce "The Church is not the way God wants it" (Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil) diye sesli bir şekilde bağırması nedeniyle kesildi.İspanyolca ve İtalyanca da konuştuğu belirtilen adamın, bağırdığı esnada sol elinde maske tuttuğu kaydedildi.Olay anına ilişkin sosyal medyada görüntüler paylaşıldı:Yerel basının haberlerine göre, söz konusu şahıs, iki Vatikan polisi ve bir İsviçre polisi tarafından salondan çıkarıldı. Olayın ardından konuşmasına devam eden Papa, polis tarafından götürülen kişi için dua istedi:
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vatikan, katolik kilisesi, papa francis, protesto

Papa Francis'in konuşmasını bölerek 'Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil' diye bağırdı

10:24 03.02.2022 (güncellendi: 10:29 03.02.2022)
© REUTERS / YARA NARDIPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / YARA NARDI
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Vatikan'da haftalık vaazlarından birini gerçekleştiren Papa Francis'in konuşması sırasında dinleyicilerden biri "Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil" diye bağırdı. Kimliği belirtilmeyen şahıs, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis dün, Vatikan'da haftalık vaazını dinleyicilerin katılımıyla birlikte gerçekleştirdi. Ancak Papa'nın konuşması sırasında dinleyicilerden birinin İngilizce "The Church is not the way God wants it" (Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil) diye sesli bir şekilde bağırması nedeniyle kesildi.
İspanyolca ve İtalyanca da konuştuğu belirtilen adamın, bağırdığı esnada sol elinde maske tuttuğu kaydedildi.
Olay anına ilişkin sosyal medyada görüntüler paylaşıldı:
Yerel basının haberlerine göre, söz konusu şahıs, iki Vatikan polisi ve bir İsviçre polisi tarafından salondan çıkarıldı.
Olayın ardından konuşmasına devam eden Papa, polis tarafından götürülen kişi için dua istedi:

"Birkaç dakika önce bağıran, azarlayan, bir sorunu olan birini duyduk. Sorunun fiziksel mi, psikolojik mi, yoksa ruhsal mı bilmiyorum ama o bizim kardeşlerimizden biri ve zor durumda. Sözlerimi acı çeken kardeşimiz için dua ederek bitirmek istiyorum. Zavallı adam, acı çektiği için bağırıyor. Bu kardeşin ihtiyaçlarına duyarsız kalmayalım."

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