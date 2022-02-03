Papa Francis'in konuşmasını bölerek 'Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil' diye bağırdı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis dün, Vatikan'da haftalık vaazını dinleyicilerin katılımıyla birlikte gerçekleştirdi. Ancak Papa'nın konuşması sırasında dinleyicilerden birinin İngilizce "The Church is not the way God wants it" (Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil) diye sesli bir şekilde bağırması nedeniyle kesildi.İspanyolca ve İtalyanca da konuştuğu belirtilen adamın, bağırdığı esnada sol elinde maske tuttuğu kaydedildi.Olay anına ilişkin sosyal medyada görüntüler paylaşıldı:Yerel basının haberlerine göre, söz konusu şahıs, iki Vatikan polisi ve bir İsviçre polisi tarafından salondan çıkarıldı. Olayın ardından konuşmasına devam eden Papa, polis tarafından götürülen kişi için dua istedi:
Vatikan'da haftalık vaazlarından birini gerçekleştiren Papa Francis'in konuşması sırasında dinleyicilerden biri "Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil" diye bağırdı. Kimliği belirtilmeyen şahıs, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis dün, Vatikan'da haftalık vaazını dinleyicilerin katılımıyla birlikte gerçekleştirdi. Ancak Papa'nın konuşması sırasında dinleyicilerden birinin İngilizce "The Church is not the way God wants it" (Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil) diye sesli bir şekilde bağırması nedeniyle kesildi.
İspanyolca ve İtalyanca da konuştuğu belirtilen adamın, bağırdığı esnada sol elinde maske tuttuğu kaydedildi.
Olay anına ilişkin sosyal medyada görüntüler paylaşıldı:
Olayın ardından konuşmasına devam eden Papa, polis tarafından götürülen kişi için dua istedi:
"Birkaç dakika önce bağıran, azarlayan, bir sorunu olan birini duyduk. Sorunun fiziksel mi, psikolojik mi, yoksa ruhsal mı bilmiyorum ama o bizim kardeşlerimizden biri ve zor durumda. Sözlerimi acı çeken kardeşimiz için dua ederek bitirmek istiyorum. Zavallı adam, acı çektiği için bağırıyor. Bu kardeşin ihtiyaçlarına duyarsız kalmayalım."
A man tried to interrupt the General Audience this morning, protesting against masks in Church, saying "Masks are not of the Church of God", and that the Pope is not a king. Pope Francis responded "I would like to end by praying for him, our brother who is suffering, poor thing" pic.twitter.com/zOX8MZAgWH