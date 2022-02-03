https://tr.sputniknews.com/20220203/papa-francisin-konusmasini-bolerek-kilise-tanrinin-istedigi-gibi-degil-diye-bagirdi-1053417330.html

Papa Francis'in konuşmasını bölerek 'Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil' diye bağırdı

Papa Francis'in konuşmasını bölerek 'Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil' diye bağırdı

Vatikan'da haftalık vaazlarından birini gerçekleştiren Papa Francis'in konuşması sırasında dinleyicilerden biri "Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil" diye... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T10:24+0300

2022-02-03T10:24+0300

2022-02-03T10:29+0300

dünya

vatikan

katolik kilisesi

papa francis

protesto

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis dün, Vatikan'da haftalık vaazını dinleyicilerin katılımıyla birlikte gerçekleştirdi. Ancak Papa'nın konuşması sırasında dinleyicilerden birinin İngilizce "The Church is not the way God wants it" (Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil) diye sesli bir şekilde bağırması nedeniyle kesildi.İspanyolca ve İtalyanca da konuştuğu belirtilen adamın, bağırdığı esnada sol elinde maske tuttuğu kaydedildi.Olay anına ilişkin sosyal medyada görüntüler paylaşıldı:Yerel basının haberlerine göre, söz konusu şahıs, iki Vatikan polisi ve bir İsviçre polisi tarafından salondan çıkarıldı. Olayın ardından konuşmasına devam eden Papa, polis tarafından götürülen kişi için dua istedi:

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vatikan, katolik kilisesi, papa francis, protesto