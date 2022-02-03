https://tr.sputniknews.com/20220203/pentagondan-rusyaya-suclama-ukraynada-sahte-saldiri-videosu-uretebilirler-1053448636.html

Pentagon'dan Rusya'ya suçlama: 'Ukrayna'da sahte saldırı videosu üretebilirler'

Pentagon'dan Rusya'ya suçlama: 'Ukrayna'da sahte saldırı videosu üretebilirler'

ABD yönetimi, Rusya karşıtı histeriyi körüklemeyi sürdürürken Pentagon Sözcüsü Kirby, Moskova'nın 'Ukrayna’yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T22:53+0300

2022-02-03T22:53+0300

2022-02-03T22:53+0300

ukrayna krizi

abd

pentagon

john kirby

ukrayna

rusya

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında Rusya'ya yönelik yeni bir dizi suçlama yöneltti.Rusya'nın 'Ukrayna’yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu' öne süren Kirby, "Bu konuda bir seçenek olarak Rus hükümetinin Ukrayna ordusuna veya istihbaratına atfetmek üzere Rusya’nın topraklarına ya da Ruslara yönelik bir saldırı düzenleyerek bunu atacakları adımların bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz. Rusya’nın cesetlerin, ağlama rolü yapan insanların, yıkık binaların görsellerinin de olduğu, Ukrayna askerlerinin elinde Batı menşeli ekipmanların olduğu ve hatta Batı'nın sağladığı silahların da olduğu son derece şiddet içerikli bir video hazırlayabileceğine inanıyoruz" dedi.Son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor.Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220202/beyaz-saray-abdnin-muttefikleri-de-natonun-dogu-kanadina-birliklerini-gonderme-niyetinde-1053403290.html

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