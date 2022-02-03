https://tr.sputniknews.com/20220203/prof-muftuoglu-omikronda-cember-daraliyor-1053414763.html

Prof. Müftüoğlu: Omikron’da çember daralıyor

Prof. Müftüoğlu: Omikron’da çember daralıyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Hepimiz daralan bir Omikron çemberiyle karşı karşıyayız" diyerek ölümlerin artabileceğine işaret etti. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T08:47+0300

2022-02-03T08:47+0300

2022-02-03T08:47+0300

koronavirüs

osman müftüoğlu

koronavirüs

koronavirüs aşısı

omicron

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Hürriyet yazarı Prof. Müftüoğlu, koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ürkütücü boyutlara ulaştığını belirtti ve "Eğer böyle giderse -üzülerek belirteyim- Omikron varyantı nedeniyle hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı daha da artacak" dedi. Salgının henüz bitmediğinin altını çizen Müftüoğlu, şöyle devam etti: "Nedeni şu: Özellikle yaşlılar, çoklu organ yetmezliği olanlar, ağır kronik hastalıklarla yaşamlarını sürdürmekte zaten zorlananlar, bu hafif etkili varyantla bile hastalandıklarında ciddi akciğer sorunlarıyla karşılaşabiliyorlar. Neticede de hastaneye yatmak bir yana yoğun bakımlarda yaşam savaşı vermek zorunda kalıyor hatta bazen hayatlarını da kaybediyorlar. Son günlerde vaka sayılarındaki artışla birlikte ölüm rakamlarında kaydedilen hissedilir yükselmede bu olumsuzluğun önemli etkisi var. Kısacası bilelim ki salgın henüz bitmedi. Ve unutmayalım ki hepimiz giderek daralan bir “OMİKRON ÇEMBERİ” ile karşı karşıyayız. İşte bu nedenle SALGINLA MÜCADELEYİ CİDDİYETLE SÜRDÜRMEYE devam etmek, hatırlatma dozu aşılarımızı ihmal etmemek ve korunma önlemlerini ciddiyetle uygulamak mecburiyetindeyiz."

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osman müftüoğlu, koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron