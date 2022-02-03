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‘Putin, geleceğin dünyasının çok kutupluluğunu fark ederek ABD'nin önüne geçti’
‘Putin, geleceğin dünyasının çok kutupluluğunu fark ederek ABD'nin önüne geçti’
The American Conservative dergisi, Rusya lideri Vladimir Putin’in geleceğin dünyasının çok kutupluluğunu Amerikan politikacılardan önce fark ederek ABD'nin... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T03:30+0300
2022-02-03T03:30+0300
dünya
vladimir putin
rusya
abd
kriz
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Anthony Constantini imzalı makalede, dünyanın çok kutupluluğa dayalı yeni bir düzene doğru ilerlediği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bunu Amerikalı politikacılardan önce fark ettiği ve bu durumun Rusya’ya büyük bir avantaj sağladığı belirtildi.Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Moskova'nın siyasette 19. yüzyılın ilkelerine bağlı kaldığı yönündeki sözlerini eleştiren yazar, etrafındaki dünya hakkında modası geçmiş fikirlere derinden saplananın asıl Washington’un olduğunu ifade etti.Makalede, “Vladimir Putin arkasına bakmıyor. Şimdiki zamana odaklanarak, geleceği daima kenarda tutuyor. Ve böylece dünyanın, 20. yüzyılın iki kutuplu düzeninden 21. yüzyılın yeni çok kutuplu dünya düzenine doğru 30 yıllık bir geçiş sürecinden geçtiğini keşfetmiş gibi görünüyor. Ve daha iyi pozisyonlar elde etmek için Rusya'ya manevra yaptırıyor” ifadelerine yer verildi.ABD’nin üretim kapasitesini artıran Çin, krizden sonra toparlanan Rusya, nükleer silahlara ve istikrarlı bir ekonomiye sahip Avrupa Birliği (AB) gibi dünyada yeni etki merkezlerinin ortaya çıktığı anı kaçırdığını savunan Constantini, Washington’un bundan memnun olmadığını ve bir tek Amerika’nın güçlü olma hakkına sahip olduğu 90’lı yıllarda kalmak istediğini ifade etti.“Bu arada Rusya 1990'lara dönmek için çabalamıyor, gözü kara ileriye doğru gitmeye çalışıyor. Soğuk Savaş'tan sonra Moskova, anarşinin bataklığına batmaktan zar zor kurtuldu. Batı bu zayıflıktan yararlandı ve NATO ile AB'yi, Amerikan tankları ona iyice yaklaşıncaya dek genişleterek, Rusya'nın etki alanını işgal etti” diye yazan Constantini, bu yaklaşımın Rusya'nın güç konumundan hareket etmeye başladığı 2014 yılında ABD'yi şoka uğrattığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220202/beyaz-saray-abdnin-muttefikleri-de-natonun-dogu-kanadina-birliklerini-gonderme-niyetinde-1053403290.html
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vladimir putin, rusya, abd, kriz

‘Putin, geleceğin dünyasının çok kutupluluğunu fark ederek ABD'nin önüne geçti’

03:30 03.02.2022
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Sputnik
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The American Conservative dergisi, Rusya lideri Vladimir Putin’in geleceğin dünyasının çok kutupluluğunu Amerikan politikacılardan önce fark ederek ABD'nin önüne geçtiğini yazdı.
Anthony Constantini imzalı makalede, dünyanın çok kutupluluğa dayalı yeni bir düzene doğru ilerlediği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bunu Amerikalı politikacılardan önce fark ettiği ve bu durumun Rusya’ya büyük bir avantaj sağladığı belirtildi.
Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Moskova'nın siyasette 19. yüzyılın ilkelerine bağlı kaldığı yönündeki sözlerini eleştiren yazar, etrafındaki dünya hakkında modası geçmiş fikirlere derinden saplananın asıl Washington’un olduğunu ifade etti.
Makalede, “Vladimir Putin arkasına bakmıyor. Şimdiki zamana odaklanarak, geleceği daima kenarda tutuyor. Ve böylece dünyanın, 20. yüzyılın iki kutuplu düzeninden 21. yüzyılın yeni çok kutuplu dünya düzenine doğru 30 yıllık bir geçiş sürecinden geçtiğini keşfetmiş gibi görünüyor. Ve daha iyi pozisyonlar elde etmek için Rusya'ya manevra yaptırıyor” ifadelerine yer verildi.
ABD’nin üretim kapasitesini artıran Çin, krizden sonra toparlanan Rusya, nükleer silahlara ve istikrarlı bir ekonomiye sahip Avrupa Birliği (AB) gibi dünyada yeni etki merkezlerinin ortaya çıktığı anı kaçırdığını savunan Constantini, Washington’un bundan memnun olmadığını ve bir tek Amerika’nın güçlü olma hakkına sahip olduğu 90’lı yıllarda kalmak istediğini ifade etti.
“Bu arada Rusya 1990'lara dönmek için çabalamıyor, gözü kara ileriye doğru gitmeye çalışıyor. Soğuk Savaş'tan sonra Moskova, anarşinin bataklığına batmaktan zar zor kurtuldu. Batı bu zayıflıktan yararlandı ve NATO ile AB'yi, Amerikan tankları ona iyice yaklaşıncaya dek genişleterek, Rusya'nın etki alanını işgal etti” diye yazan Constantini, bu yaklaşımın Rusya'nın güç konumundan hareket etmeye başladığı 2014 yılında ABD'yi şoka uğrattığını ifade etti.
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