https://tr.sputniknews.com/20220203/putin-omicron-varyanti-nedeniyle-ek-kisitlama-getirilmesi-ve-kapanma-planlanmiyor-1053442147.html

Putin: Omicron varyantı nedeniyle ek kısıtlama getirilmesi ve kapanma planlanmıyor

Putin: Omicron varyantı nedeniyle ek kısıtlama getirilmesi ve kapanma planlanmıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin Omicron varyantı nedeniyle ek kısıtlamalar getirmeyi planlamadığını ve kapanmanın söz konusu olmadığını... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T20:01+0300

2022-02-03T20:01+0300

2022-02-03T20:01+0300

vladimir putin

omicron

koronavirüs

kapanma

koronavirüs

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İş dünyası temsilcilerinin ve uzmanların hükümet yetkilileriyle bir araya geldiği 'Delovaya Rossiya' forumunda açıklamalarda bulunan Putin, Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarının artması nedeniyle endişeli günler yaşayan iş dünyasını rahatlatacak açıklamalarda bulundu."Daha dün akşam geç saatlere kadar başbakanla bu konuyu ele aldık, sanırım gece 02:00 gibi ayrıldık. Hükümetin ek kısıtlamalar uygulamak gibi planları yok" diyen Putin, kapanma tedbirinin öngörülmediğini de vurguladı.'Temaslı kişilere yönelik karantina kısıtlamaları yakında kaldırılabilir'Rusya lideri, Kovid-19 hastalarıyla temas eden kişilere yönelik karantina kısıtlamalarının yakın zamanda kaldırılabileceğini belirtti.Koronavirüsle mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın kısa süre önce bu konuda endişeleri bulunan işverenlerle ve sendikalarla görüştüğünü anımsatan Putin, "Omicron'la, yeni varyantla ilişkili hastalığın seyrinin özellikleri dikkate alındığında, genel çıkarım, temaslı kişilere yönelik karantina kısıtlamalarının bile yakında kaldırılabileceği yönünde. Demek istediğim, insanlara işlerini huzur içinde sürdürmeye devam edebilir. Zira herhangi bir kapanma öngörülmüyor" diye konuştu.

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vladimir putin, omicron, koronavirüs, kapanma