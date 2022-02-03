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https://tr.sputniknews.com/20220203/putine-ozel-gramofonu-tasarlayan-turk-muhendis-rus-baskonsolugunda-agirlandi-1053441610.html
Putin’e özel gramofonu tasarlayan Türk mühendis Rus Başkonsoluğu’nda ağırlandı
Putin’e özel gramofonu tasarlayan Türk mühendis Rus Başkonsoluğu’nda ağırlandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e özel olarak el işçiliği ile yaptığı gramofonu hediye eden Hüseyin Tanrıöven’e, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T19:11+0300
2022-02-03T19:11+0300
görüş
rusya
türkiye
türkiye-rusya ilişkileri
vladimir putin
andrey buravov
rusya'nın istanbul başkonsolosluğu
dostluk
hediye
pikap
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Rusya Federasyonu Başkonsolosu Andrey Buravov, gramofon atölyesine sahip olan Türk sanatsever Hüseyin Tanrıöven ve ailesini 3 Şubat’ta gerçekleştirilen törenle başkonsolosluk binasında ağırladı.Tanrıöven daha önce, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletilmesi için değerli materyaller kullanarak yaptığı gramofonu İstanbul’daki yetkililere teslim etmişti. Başkonsolos tarafından Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi’ne iletilen gramofonun Rusya’ya ulaştırılmasının ardından Moskova’dan da cevap gecikmedi. Bugün düzenlenen törende Tanrıöven’e, Putin'in minnetarlığının nişanesi olarak geleneksel Rus halk zanaatlarından ‘Gzhel’ desenli kahve takımı takdim edildi.Aynı zamanda mühendis olan Tanrıöven’in hazırladığı gramafon, Kasım 2015’te Suriye’de Rus askeri pilot Oleg Peşkov’un ölümü, Aralık 2016’da Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesi ve Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu üyeleri dahil olmak üzere 92 kişinin ölümüne neden olan Karadeniz’deki uçak kazası gibi trajik hadiselerin anısına özel olarak tasarlanmıştı.Rus ve Türk bayraklarından esinlenilerek el işçiliği ile yapılan gramofonun üzerinde her iki dilde de yazılmış olan, “Rusya Federasyonu’nun İstanbul Başkonsolosluğu’na. Kahramanca ölen Andrey Karlov, Oleg Peşkov ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin anısına özel olarak yapılan bu gramofonun hediye olarak Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve 21. yüzyılın Büyük Dünya Lideri Vladimir Putin’e takdim edilmesini rica ederim” şeklinde bir not da bulunuyor.Türk-Rus ortak tarihinin ve değerlerinin geliştirdiği dostluğa vurgu yapan Buravov, ayrıca Tanrıöven ailesine konsolosluğu gezdirerek binanın tarihini de anlattı. Atölyesinde ürettiği gramofonlar genellikle kendi şahsi koleksiyonunda kalsa da bazılarını da ünlü siyasetçilere hediye eden Tanrıöven, çalışmasından bahsederek Putin’in cevabına dair ayrıntıları Sputnik’e anlattı.‘Benim için duygusal bir hareket oldu’Tanrıöven, kendisinin ve Putin'in müzik sevgisi ve tutkusunun olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
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rusya, türkiye, türkiye-rusya ilişkileri, vladimir putin, andrey buravov, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, dostluk, hediye, pikap, aleksandrov kızıl ordu korosu, el işçiliği, andrey karlov, rus pilot oleg peşkov

Putin’e özel gramofonu tasarlayan Türk mühendis Rus Başkonsoluğu’nda ağırlandı

19:11 03.02.2022
© Fotoğraf : Rusya BaşkonsolosluğuPutin adına hediye alan Türk mühendis ve Rusya Başkonsolosu Andrey Buravov konuşuyor
Putin adına hediye alan Türk mühendis ve Rusya Başkonsolosu Andrey Buravov konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Fotoğraf : Rusya Başkonsolosluğu
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- Sputnik Türkiye
Selin Uludağ
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Özel
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e özel olarak el işçiliği ile yaptığı gramofonu hediye eden Hüseyin Tanrıöven’e, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov tarafından Putin'in minnetarlığının nişanesi olarak kahve takımı takdim edildi. Tanrıöven, Sputnik’e çalışmalarından bahsederek Moskova’dan gelen hediyeye dair ayrıntıları anlattı.
Rusya Federasyonu Başkonsolosu Andrey Buravov, gramofon atölyesine sahip olan Türk sanatsever Hüseyin Tanrıöven ve ailesini 3 Şubat’ta gerçekleştirilen törenle başkonsolosluk binasında ağırladı.
Tanrıöven daha önce, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletilmesi için değerli materyaller kullanarak yaptığı gramofonu İstanbul’daki yetkililere teslim etmişti. Başkonsolos tarafından Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi’ne iletilen gramofonun Rusya’ya ulaştırılmasının ardından Moskova’dan da cevap gecikmedi. Bugün düzenlenen törende Tanrıöven’e, Putin'in minnetarlığının nişanesi olarak geleneksel Rus halk zanaatlarından ‘Gzhel’ desenli kahve takımı takdim edildi.
Aynı zamanda mühendis olan Tanrıöven’in hazırladığı gramafon, Kasım 2015’te Suriye’de Rus askeri pilot Oleg Peşkov’un ölümü, Aralık 2016’da Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesi ve Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu üyeleri dahil olmak üzere 92 kişinin ölümüne neden olan Karadeniz’deki uçak kazası gibi trajik hadiselerin anısına özel olarak tasarlanmıştı.
Rus ve Türk bayraklarından esinlenilerek el işçiliği ile yapılan gramofonun üzerinde her iki dilde de yazılmış olan, “Rusya Federasyonu’nun İstanbul Başkonsolosluğu’na. Kahramanca ölen Andrey Karlov, Oleg Peşkov ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin anısına özel olarak yapılan bu gramofonun hediye olarak Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve 21. yüzyılın Büyük Dünya Lideri Vladimir Putin’e takdim edilmesini rica ederim” şeklinde bir not da bulunuyor.
© Sputnik / Selin UludağTürk mühendisin yaptığı gramofon
Türk mühendisin yaptığı gramofon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
Türk mühendisin yaptığı gramofon
© Sputnik / Selin Uludağ
Türk-Rus ortak tarihinin ve değerlerinin geliştirdiği dostluğa vurgu yapan Buravov, ayrıca Tanrıöven ailesine konsolosluğu gezdirerek binanın tarihini de anlattı. Atölyesinde ürettiği gramofonlar genellikle kendi şahsi koleksiyonunda kalsa da bazılarını da ünlü siyasetçilere hediye eden Tanrıöven, çalışmasından bahsederek Putin’in cevabına dair ayrıntıları Sputnik’e anlattı.

‘Benim için duygusal bir hareket oldu’

Tanrıöven, kendisinin ve Putin'in müzik sevgisi ve tutkusunun olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Bu dünyada olmayan bir tasarım yani Türkiye'de bir tek ben yapıyorum. El yapımı bir uğraş ve çok uzun sürüyor. Hele böyle duygusal olduğu zaman daha çok önem vererek yapıyorum. Rus Kızıl Ordu Korosu’nun denize düşmesi, Sayın Karlov'un kurban edilmesi, bir taraftan da çok kıymetli Rus pilotunun sebepsiz yere ölmesi beni çok duygulandırdı. Ben de tüm bu yaşananların anısına 6 ay uğraşarak bir pikap yapmaya karar verdim. Özellikle Kızıl Ordu Korosu’nun uçağının denize düşmesi ve o insanların ölmesi beni çok üzdü. Çok güzel bir tasarım olduğunu düşünerek bunu Rusya Devlet Başkanına sunmak istedim. Benim için duygusal bir hareket oldu. Sayın Putin özellikle çok sevdiğim ve takdir ettiğim güzel bir devlet adamı. Pikapta da yazı ile belirttim ona olan hayranlığımı. Rusya devletine ve Rus topluluğuna ayrı bir ilgimin olması gramofonu hazırlamama sebep oldu. Daha önce yapıp bitirmiştim ama 4-5 sene bekletmiştim, nihayet bugüne kısmet oldu. İstanbul Başkonsolosluğu'nun davetine çok sevindim. Beni binada gezdirerek ağırladılar, hediyeler verdiler, onlara da çok teşekkür ederim. Daha güzel duygularla daha farklı günlerde yine görüşmek isterim.”
© Sputnik / Selin Uludağ

Buravov, Türk mühendis Tanrıöven ve ailesini konsolosluk binasında gezdirdi.

Buravov, Türk mühendis Tanrıöven ve ailesini konsolosluk binasında gezdirdi. - Sputnik Türkiye
1/3
© Sputnik / Selin Uludağ

Buravov, Türk mühendis Tanrıöven ve ailesini konsolosluk binasında gezdirdi.

© Sputnik / Selin Uludağ

Konsolosluğun 'Aynalı Salon'una yapılan gezide Burakov binanın tarihini anlatarak Tanrıöven ailesiyle sohbet etti.

Konsolosluğun &#x27;Aynalı Salon&#x27;una yapılan gezide Burakov binanın tarihini anlatarak Tanrıöven ailesiyle sohbet etti. - Sputnik Türkiye
2/3
© Sputnik / Selin Uludağ

Konsolosluğun 'Aynalı Salon'una yapılan gezide Burakov binanın tarihini anlatarak Tanrıöven ailesiyle sohbet etti.

© Sputnik / Selin Uludağ

Aynı zamanda Mavi ve Pembe Salon'u da gezdiren Burakov, daha önce salonlarda yapılmış olan etkinliklere dair anlatılarda bulundu.

Aynı zamanda Mavi ve Pembe Salon&#x27;u da gezdiren Burakov, daha önce salonlarda yapılmış olan etkinliklere dair anlatılarda bulundu. - Sputnik Türkiye
3/3
© Sputnik / Selin Uludağ

Aynı zamanda Mavi ve Pembe Salon'u da gezdiren Burakov, daha önce salonlarda yapılmış olan etkinliklere dair anlatılarda bulundu.

1/3
© Sputnik / Selin Uludağ

Buravov, Türk mühendis Tanrıöven ve ailesini konsolosluk binasında gezdirdi.

2/3
© Sputnik / Selin Uludağ

Konsolosluğun 'Aynalı Salon'una yapılan gezide Burakov binanın tarihini anlatarak Tanrıöven ailesiyle sohbet etti.

3/3
© Sputnik / Selin Uludağ

Aynı zamanda Mavi ve Pembe Salon'u da gezdiren Burakov, daha önce salonlarda yapılmış olan etkinliklere dair anlatılarda bulundu.

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