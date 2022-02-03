Putin’e özel gramofonu tasarlayan Türk mühendis Rus Başkonsoluğu’nda ağırlandı

“Bu dünyada olmayan bir tasarım yani Türkiye'de bir tek ben yapıyorum. El yapımı bir uğraş ve çok uzun sürüyor. Hele böyle duygusal olduğu zaman daha çok önem vererek yapıyorum. Rus Kızıl Ordu Korosu’nun denize düşmesi, Sayın Karlov'un kurban edilmesi, bir taraftan da çok kıymetli Rus pilotunun sebepsiz yere ölmesi beni çok duygulandırdı. Ben de tüm bu yaşananların anısına 6 ay uğraşarak bir pikap yapmaya karar verdim. Özellikle Kızıl Ordu Korosu’nun uçağının denize düşmesi ve o insanların ölmesi beni çok üzdü. Çok güzel bir tasarım olduğunu düşünerek bunu Rusya Devlet Başkanına sunmak istedim. Benim için duygusal bir hareket oldu. Sayın Putin özellikle çok sevdiğim ve takdir ettiğim güzel bir devlet adamı. Pikapta da yazı ile belirttim ona olan hayranlığımı. Rusya devletine ve Rus topluluğuna ayrı bir ilgimin olması gramofonu hazırlamama sebep oldu. Daha önce yapıp bitirmiştim ama 4-5 sene bekletmiştim, nihayet bugüne kısmet oldu. İstanbul Başkonsolosluğu'nun davetine çok sevindim. Beni binada gezdirerek ağırladılar, hediyeler verdiler, onlara da çok teşekkür ederim. Daha güzel duygularla daha farklı günlerde yine görüşmek isterim.”