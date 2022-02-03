https://tr.sputniknews.com/20220203/rus-s-400-fuze-savunma-sistemi-belarusta-1053436291.html

Rus S-400 füze savunma sistemi Belarus’ta

Rus S-400 füze savunma sistemi Belarus’ta

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, S-400 füze savunma sistemi tatbikat çerçevesinde Belarus’a ulaştı ve Brest’teki poligonda muharebe görevine... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T16:53+0300

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ortak askeri tatbikat

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Açıklamada, Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimler kapsamında S-400 füze savunma sisteminin Belarus’a ulaştığı belirtildi.Rus askerleri sistemle birlikte Brest bölgesindeki eğitim alanına ilerleyecek. Poligona varıldığında S-400 ekipleri başlangıç pozisyonlarının kamuflajı, ekipman bakımı gibi faaliyetlerde bulunup Rusya ve Belarus’un bölgesel hava savunma sistemi kapsamında muharebe görevine başlayacak.Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimler iki aşamada gerçekleştirilecek. 9 Şubat’a kadar sürecek ilk aşamada en kısa sürede Belarus topraklarına asker konuşlandırma, önemli devlet binaları ve askeri tesislerin, hava sınırının savunması ve kontrolüne ilişkin eylemler gerçekleştirilecek.10-20 Şubat’taki ikinci aşamada ise ‘Birlik Kararlılığı-2022’ isimli ortak tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikat sırasında dışarıdan gerçekleştirilen bir saldırıyı önleme ve püskürtmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

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rusya, belarus, s-400, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat