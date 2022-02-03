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Rus S-400 füze savunma sistemi Belarus’ta
Rus S-400 füze savunma sistemi Belarus’ta
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, S-400 füze savunma sistemi tatbikat çerçevesinde Belarus’a ulaştı ve Brest’teki poligonda muharebe görevine... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T16:53+0300
2022-02-03T16:53+0300
dünya
rusya
belarus
s-400
tatbikat
ortak tatbikat
ortak askeri tatbikat
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Açıklamada, Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimler kapsamında S-400 füze savunma sisteminin Belarus’a ulaştığı belirtildi.Rus askerleri sistemle birlikte Brest bölgesindeki eğitim alanına ilerleyecek. Poligona varıldığında S-400 ekipleri başlangıç pozisyonlarının kamuflajı, ekipman bakımı gibi faaliyetlerde bulunup Rusya ve Belarus’un bölgesel hava savunma sistemi kapsamında muharebe görevine başlayacak.Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimler iki aşamada gerçekleştirilecek. 9 Şubat’a kadar sürecek ilk aşamada en kısa sürede Belarus topraklarına asker konuşlandırma, önemli devlet binaları ve askeri tesislerin, hava sınırının savunması ve kontrolüne ilişkin eylemler gerçekleştirilecek.10-20 Şubat’taki ikinci aşamada ise ‘Birlik Kararlılığı-2022’ isimli ortak tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikat sırasında dışarıdan gerçekleştirilen bir saldırıyı önleme ve püskürtmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.
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rusya, belarus, s-400, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat

Rus S-400 füze savunma sistemi Belarus’ta

16:53 03.02.2022
© Sputnik / Евгений ОдиноковS-400 hava savunma sistemi
S-400 hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, S-400 füze savunma sistemi tatbikat çerçevesinde Belarus’a ulaştı ve Brest’teki poligonda muharebe görevine başlamaya hazırlanıyor.
Açıklamada, Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimler kapsamında S-400 füze savunma sisteminin Belarus’a ulaştığı belirtildi.
Rus askerleri sistemle birlikte Brest bölgesindeki eğitim alanına ilerleyecek. Poligona varıldığında S-400 ekipleri başlangıç pozisyonlarının kamuflajı, ekipman bakımı gibi faaliyetlerde bulunup Rusya ve Belarus’un bölgesel hava savunma sistemi kapsamında muharebe görevine başlayacak.
Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimler iki aşamada gerçekleştirilecek. 9 Şubat’a kadar sürecek ilk aşamada en kısa sürede Belarus topraklarına asker konuşlandırma, önemli devlet binaları ve askeri tesislerin, hava sınırının savunması ve kontrolüne ilişkin eylemler gerçekleştirilecek.
10-20 Şubat’taki ikinci aşamada ise ‘Birlik Kararlılığı-2022’ isimli ortak tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikat sırasında dışarıdan gerçekleştirilen bir saldırıyı önleme ve püskürtmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.
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