Rus S-400 füze savunma sistemi Belarus’ta

Açıklamada, Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimler kapsamında S-400 füze savunma sisteminin Belarus’a ulaştığı belirtildi.Rus askerleri sistemle birlikte Brest bölgesindeki eğitim alanına ilerleyecek. Poligona varıldığında S-400 ekipleri başlangıç pozisyonlarının kamuflajı, ekipman bakımı gibi faaliyetlerde bulunup Rusya ve Belarus’un bölgesel hava savunma sistemi kapsamında muharebe görevine başlayacak.Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimler iki aşamada gerçekleştirilecek. 9 Şubat’a kadar sürecek ilk aşamada en kısa sürede Belarus topraklarına asker konuşlandırma, önemli devlet binaları ve askeri tesislerin, hava sınırının savunması ve kontrolüne ilişkin eylemler gerçekleştirilecek.10-20 Şubat’taki ikinci aşamada ise ‘Birlik Kararlılığı-2022’ isimli ortak tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikat sırasında dışarıdan gerçekleştirilen bir saldırıyı önleme ve püskürtmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, S-400 füze savunma sistemi tatbikat çerçevesinde Belarus’a ulaştı ve Brest’teki poligonda muharebe görevine başlamaya hazırlanıyor.
Açıklamada, BirlikDevleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimler kapsamında S-400 füze savunma sisteminin Belarus’a ulaştığı belirtildi.
Rus askerleri sistemle birlikte Brest bölgesindeki eğitim alanına ilerleyecek. Poligona varıldığında S-400 ekipleri başlangıç pozisyonlarının kamuflajı, ekipman bakımı gibi faaliyetlerde bulunup Rusya ve Belarus’un bölgesel hava savunma sistemi kapsamında muharebe görevine başlayacak.
Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimler iki aşamada gerçekleştirilecek. 9 Şubat’a kadar sürecek ilk aşamada en kısa sürede Belarus topraklarına asker konuşlandırma, önemli devlet binaları ve askeri tesislerin, hava sınırının savunması ve kontrolüne ilişkin eylemler gerçekleştirilecek.
The S-400 anti-aircraft missile system has arrived in the Republic of Belarus.
10-20 Şubat’taki ikinci aşamada ise ‘Birlik Kararlılığı-2022’ isimli ortak tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikat sırasında dışarıdan gerçekleştirilen bir saldırıyı önleme ve püskürtmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.