https://tr.sputniknews.com/20220203/rusya-abdnin-suriyedeki-operasyonunda-siviller-olduyse-sorusturma-baslatilmali-1053450215.html

Rusya: ABD’nin Suriye’deki operasyonunda siviller öldüyse soruşturma başlatılmalı

Rusya: ABD’nin Suriye’deki operasyonunda siviller öldüyse soruşturma başlatılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’de düzenlediği özel operasyonda sivil kayıpların olduğu yönündeki bilginin doğrulanması durumunda titiz soruşturmanın... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T23:37+0300

2022-02-03T23:37+0300

2022-02-03T23:37+0300

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rusya

sivil can kaybı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın, özel operasyon planlaması sırasında, sivil kayıpları önleme amacıyla hedeflerin titizlikle seçilmesi gerektiğini savunduğu belirtildi. Açıklamada, “Terörle mücadele eylemlerinde doğrudan yer alan diğer ülkeleri de aynısını yapmaya çağırıyoruz. Amerikalıların bu operasyonu sırasında sivil kayıplar olduğu yönündeki bilgi doğrulanırsa bu muhtemelen kapsamlı bir soruşturmanın konusu olmalı” ifadesine yer verildi.ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon dahil diğer ülkelerin terörle mücadele yönündeki çabalarına destek verdiklerini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu ortak tehdide karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini ve bu konuda işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Suriye’nin kuzeybatısındaki operasyonda en 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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abd, suriye, rusya, sivil can kaybı