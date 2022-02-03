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Rusya: ABD’nin Suriye’deki operasyonunda siviller öldüyse soruşturma başlatılmalı
Rusya: ABD’nin Suriye’deki operasyonunda siviller öldüyse soruşturma başlatılmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’de düzenlediği özel operasyonda sivil kayıpların olduğu yönündeki bilginin doğrulanması durumunda titiz soruşturmanın... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T23:37+0300
2022-02-03T23:37+0300
dünya
abd
suriye
rusya
sivil can kaybı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın, özel operasyon planlaması sırasında, sivil kayıpları önleme amacıyla hedeflerin titizlikle seçilmesi gerektiğini savunduğu belirtildi. Açıklamada, “Terörle mücadele eylemlerinde doğrudan yer alan diğer ülkeleri de aynısını yapmaya çağırıyoruz. Amerikalıların bu operasyonu sırasında sivil kayıplar olduğu yönündeki bilgi doğrulanırsa bu muhtemelen kapsamlı bir soruşturmanın konusu olmalı” ifadesine yer verildi.ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon dahil diğer ülkelerin terörle mücadele yönündeki çabalarına destek verdiklerini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu ortak tehdide karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini ve bu konuda işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Suriye’nin kuzeybatısındaki operasyonda en 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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abd, suriye, rusya, sivil can kaybı

Rusya: ABD’nin Suriye’deki operasyonunda siviller öldüyse soruşturma başlatılmalı

23:37 03.02.2022
© AFP 2021 / DELIL SOULEIMANSuriye- Deyr ez Zor- ABD askeri
Suriye- Deyr ez Zor- ABD askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / DELIL SOULEIMAN
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’de düzenlediği özel operasyonda sivil kayıpların olduğu yönündeki bilginin doğrulanması durumunda titiz soruşturmanın açılması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın, özel operasyon planlaması sırasında, sivil kayıpları önleme amacıyla hedeflerin titizlikle seçilmesi gerektiğini savunduğu belirtildi. Açıklamada, “Terörle mücadele eylemlerinde doğrudan yer alan diğer ülkeleri de aynısını yapmaya çağırıyoruz. Amerikalıların bu operasyonu sırasında sivil kayıplar olduğu yönündeki bilgi doğrulanırsa bu muhtemelen kapsamlı bir soruşturmanın konusu olmalı” ifadesine yer verildi.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon dahil diğer ülkelerin terörle mücadele yönündeki çabalarına destek verdiklerini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu ortak tehdide karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini ve bu konuda işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Suriye’nin kuzeybatısındaki operasyonda en 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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