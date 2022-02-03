RT’nin Almanya’da yasaklanmasının ardından: Rusya, Deutsche Welle’nin yayınlarına son verecek

Rusya Dışişleri yetkilileri, Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle’nin, uydu üstünden yaptığı yayınlar dahil, Rusya topraklarında gerçekleştirdiği tüm yayınlara son verme kararı alındığını belirtti. Deutsche Welle’nin Rusya ofisindeki tüm personelin akreditasyonlarının da iptal edileceği kaydedildi. Moskova’nın Alman kamu yayıncısına ilişkin kararı, Alman medya denetim kurumlarının Rus RT televizyonunun Almanya servisi RT DE’nin ülkede yayın yapmasını yasaklamasını izledi.
Rusya, Rus RT televizyonunun Almanya’daki yayınlarının yasaklanmasına karşılık olarak Alman Deutsche Welle’nin Rusya’daki yayınlarına son verilmesi kararı aldı.
Rusya Dışişleri yetkilileri, Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle’nin, uydu üstünden yaptığı yayınlar dahil, Rusya topraklarında gerçekleştirdiği tüm yayınlara son verme kararı alındığını belirtti. Deutsche Welle’nin Rusya ofisindeki tüm personelin akreditasyonlarının da iptal edileceği kaydedildi.
Moscow will halt operations of German state-owned broadcaster #DeutscheWelle in Russia in response to Berlin’s ban on RT DE