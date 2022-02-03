https://tr.sputniknews.com/20220203/rusya-rtnin-almanyada-yasaklanmasi-ardindan-deutsche-wellenin-ulkedeki-yayinlarina-son-verecek--1053435570.html

RT’nin Almanya’da yasaklanmasının ardından: Rusya, Deutsche Welle’nin yayınlarına son verecek

RT’nin Almanya’da yasaklanmasının ardından: Rusya, Deutsche Welle’nin yayınlarına son verecek

Rusya, Rus RT televizyonunun Almanya’daki yayınlarının yasaklanmasına karşılık olarak Alman Deutsche Welle’nin Rusya’daki yayınlarına son verilmesi kararı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T16:35+0300

2022-02-03T16:35+0300

2022-02-03T16:46+0300

rt

rusya

almanya

deutsche welle

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Rusya Dışişleri yetkilileri, Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle’nin, uydu üstünden yaptığı yayınlar dahil, Rusya topraklarında gerçekleştirdiği tüm yayınlara son verme kararı alındığını belirtti. Deutsche Welle’nin Rusya ofisindeki tüm personelin akreditasyonlarının da iptal edileceği kaydedildi. Moskova’nın Alman kamu yayıncısına ilişkin kararı, Alman medya denetim kurumlarının Rus RT televizyonunun Almanya servisi RT DE’nin ülkede yayın yapmasını yasaklamasını izledi.

https://tr.sputniknews.com/20220202/rus-disisleri-almanyada-rt-de-yayininin-yasaklanmasi-bizi-misillemeye-gecmeye-zorluyor-1053399949.html

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