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https://tr.sputniknews.com/20220203/rusya-rtnin-almanyada-yasaklanmasi-ardindan-deutsche-wellenin-ulkedeki-yayinlarina-son-verecek--1053435570.html
RT’nin Almanya’da yasaklanmasının ardından: Rusya, Deutsche Welle’nin yayınlarına son verecek
RT’nin Almanya’da yasaklanmasının ardından: Rusya, Deutsche Welle’nin yayınlarına son verecek
Rusya, Rus RT televizyonunun Almanya’daki yayınlarının yasaklanmasına karşılık olarak Alman Deutsche Welle’nin Rusya’daki yayınlarına son verilmesi kararı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T16:35+0300
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Rusya Dışişleri yetkilileri, Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle’nin, uydu üstünden yaptığı yayınlar dahil, Rusya topraklarında gerçekleştirdiği tüm yayınlara son verme kararı alındığını belirtti. Deutsche Welle’nin Rusya ofisindeki tüm personelin akreditasyonlarının da iptal edileceği kaydedildi. Moskova’nın Alman kamu yayıncısına ilişkin kararı, Alman medya denetim kurumlarının Rus RT televizyonunun Almanya servisi RT DE’nin ülkede yayın yapmasını yasaklamasını izledi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/rus-disisleri-almanyada-rt-de-yayininin-yasaklanmasi-bizi-misillemeye-gecmeye-zorluyor-1053399949.html
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RT’nin Almanya’da yasaklanmasının ardından: Rusya, Deutsche Welle’nin yayınlarına son verecek

16:35 03.02.2022 (güncellendi: 16:46 03.02.2022)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girRT televizyonu, logo
RT televizyonu, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya, Rus RT televizyonunun Almanya’daki yayınlarının yasaklanmasına karşılık olarak Alman Deutsche Welle’nin Rusya’daki yayınlarına son verilmesi kararı aldı.
Rusya Dışişleri yetkilileri, Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle’nin, uydu üstünden yaptığı yayınlar dahil, Rusya topraklarında gerçekleştirdiği tüm yayınlara son verme kararı alındığını belirtti. Deutsche Welle’nin Rusya ofisindeki tüm personelin akreditasyonlarının da iptal edileceği kaydedildi.
Moskova’nın Alman kamu yayıncısına ilişkin kararı, Alman medya denetim kurumlarının Rus RT televizyonunun Almanya servisi RT DE’nin ülkede yayın yapmasını yasaklamasını izledi.
RT televizyonu, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
DÜNYA
Rus Dışişleri: Almanya’da RT DE yayınının yasaklanması bizi misillemeye geçmeye zorluyor
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