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Rusya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ilacı Molnupiravir’i tescil etti
Rusya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ilacı Molnupiravir’i tescil etti
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Rus ilaç üreticisi Promomed Rus’un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun tedavisi için geliştirdiği Molnupiravir ilacını... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T23:21+0300
2022-02-03T23:19+0300
koronavirüs
rusya sağlık bakanlığı
koronavirüs
kovid-19
promomed
molnupiravir
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Rusya devlet ilaç sicilinde yer alan verilere göre, Rus ilaç üreticisi Promomed Rus’un Kovid-19 enfeksiyonunun tedavisi için geliştirdiği Molnupiravir ilacı tescil edildi.İlgili belgede, “Devlet tescili tarihi: 03.02.2022. Ticari adı: ESPERAVİR. Patenti olmayan uluslararası adı: Molnupiravir” ifadelerine yer verildi.Belgeye göre ilaç, 200 ve 400 miligramlık kapsüller şeklinde üretiliyor.Üretici: Yeni Kovid ilacı Esperavir, tüm vatandaş kategorileri için uygunDiğer yandan yeni ilacın üreticisi Promomed Yönetim Kurulu Başkanı Pyotr Belıy, Sputnik’e demecinde yeni koronavirüs ilacı Esperavir’in tüm vatandaş kategorileri tarafından kullanılmak için uygun olduğu bilgisini verdi.Yetkili, “İlaç tüm vatandaş kategorileri için uygun. Doğrudan etkili terapinin anahtarı, tedavinin erken başlatılmasıdır. Kronik hastalıkları olanlar da dahil olmak üzere, ek hastalık durumları olan veya olmayan tüm hastalar için erken tedavi, hastalığın en uygun seyrini ve sonucunu, yani hastalığın hızlı iyileşmesini ve bir sonraki aşamaya geçmemesini, hastaneye yatış riskinde azalma sağlar” diye konuştu.‘Kovid mutasyonunun önüne geçiyor’Esperavir ilacının ayrıca koronavirüsün mutasyonunun önün geçtiğini vurgulayan Belıy, bunun tedavi için zaman kazanılmasına imkan sağladığını aktardı.İlgili soruyu yanıtlayan yetkili, “Bir anlamda Esperavir, koronavirüs tedavisinde yeni bir kelime, zira bu enzimin (RdRP) farklı bir bölgesini etkiliyor. Virüs henüz bu darbeden habersiz, bunu beklemiyor. Artık tedaviye ulaşmamızı mümkün kılan daha fazla araca sahibiz” dedi ve ekledi:“Virüs henüz bu hedefin vurulacağını bilmiyor ve bu nedenle uygun mutasyonu hazırlamayacak. Bu virüse karşı çok zaman kazandık.”Rus yetkili, ilaç üretiminin, tescil belgesinin gelmesinden yedi gün sonra başlayacağını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/saglik-bakani-kocadan-bilim-kurulu-toplantisi-sonrasi-yazili-aciklama-1053398831.html
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rusya sağlık bakanlığı, koronavirüs, kovid-19, promomed, molnupiravir

Rusya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ilacı Molnupiravir’i tescil etti

23:21 03.02.2022
© Sputnik / Илья ПиталевRusya - Moskova - koronavirüs
Rusya - Moskova - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Rus ilaç üreticisi Promomed Rus’un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun tedavisi için geliştirdiği Molnupiravir ilacını tescil ettiği öğrenildi.
Rusya devlet ilaç sicilinde yer alan verilere göre, Rus ilaç üreticisi Promomed Rus’un Kovid-19 enfeksiyonunun tedavisi için geliştirdiği Molnupiravir ilacı tescil edildi.
İlgili belgede, “Devlet tescili tarihi: 03.02.2022. Ticari adı: ESPERAVİR. Patenti olmayan uluslararası adı: Molnupiravir” ifadelerine yer verildi.
Belgeye göre ilaç, 200 ve 400 miligramlık kapsüller şeklinde üretiliyor.

Üretici: Yeni Kovid ilacı Esperavir, tüm vatandaş kategorileri için uygun

Diğer yandan yeni ilacın üreticisi Promomed Yönetim Kurulu Başkanı Pyotr Belıy, Sputnik’e demecinde yeni koronavirüs ilacı Esperavir’in tüm vatandaş kategorileri tarafından kullanılmak için uygun olduğu bilgisini verdi.
Yetkili, “İlaç tüm vatandaş kategorileri için uygun. Doğrudan etkili terapinin anahtarı, tedavinin erken başlatılmasıdır. Kronik hastalıkları olanlar da dahil olmak üzere, ek hastalık durumları olan veya olmayan tüm hastalar için erken tedavi, hastalığın en uygun seyrini ve sonucunu, yani hastalığın hızlı iyileşmesini ve bir sonraki aşamaya geçmemesini, hastaneye yatış riskinde azalma sağlar” diye konuştu.

‘Kovid mutasyonunun önüne geçiyor’

Esperavir ilacının ayrıca koronavirüsün mutasyonunun önün geçtiğini vurgulayan Belıy, bunun tedavi için zaman kazanılmasına imkan sağladığını aktardı.
İlgili soruyu yanıtlayan yetkili, “Bir anlamda Esperavir, koronavirüs tedavisinde yeni bir kelime, zira bu enzimin (RdRP) farklı bir bölgesini etkiliyor. Virüs henüz bu darbeden habersiz, bunu beklemiyor. Artık tedaviye ulaşmamızı mümkün kılan daha fazla araca sahibiz” dedi ve ekledi:
“Virüs henüz bu hedefin vurulacağını bilmiyor ve bu nedenle uygun mutasyonu hazırlamayacak. Bu virüse karşı çok zaman kazandık.”
Rus yetkili, ilaç üretiminin, tescil belgesinin gelmesinden yedi gün sonra başlayacağını sözlerine ekledi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanıyor
Dün, 19:38
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