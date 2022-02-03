https://tr.sputniknews.com/20220203/rusya-savunma-bakani-soygu-belarus-lideri-lukasenko-ile-gorusmek-uzere-minske-geldi-1053431150.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Belarus lideri Lukaşenko ile görüşmek üzere Minsk’e geldi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Belarus lideri Lukaşenko ile görüşmek üzere Minsk’e geldi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun, Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatını teftiş etmek, ayrıca Belarus lideri Lukaşenko ile temaslarda bulunmak için Minsk'e geldiği... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T15:09+0300

2022-02-03T15:09+0300

2022-02-03T15:09+0300

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sergey şoygu

tatbikat

aleksandr lukaşenko

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Şoygu’nun Belarusla mevkidaşı Viktor Hrenin ile birlikte Birlik Kararlılığı-2022 tatbikatını teftiş etmek, ayrıca Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile temaslarda bulunmak için Minsk'e geldiği belirtildi.Açıklamada, “Sergey Şoygu ayrıca Rus grubunun komutanlarının Birlik Kararlılığı-2022 ortak tatbikat hazırlıklarına ilişkin raporlarını dinleyecek. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı, çalışma ziyareti kapsamında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edilecek” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Şoygu ayrıca ‘Brest Kahraman Kalesi’ anıtında incelemelerde bulunacak ve ‘Ebedi Ateşe’ çelenk bırakacak.Rus ordu birlikleri, 10 ila 20 Şubat arasında yapılması planlanan Birlik Kararlılığı-2022 adlı ortak tatbikat için Belarus’a aktarılmıştı. Tatbikatın hazırlık aşaması olan birinci etap 9 Şubat'ta sona erecek. 10-20 Şubat'ta yapılacak ikinci etapta 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ana bölümü icra edilecek.Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, ortak tatbikatları tamamen savunma amaçlı olduğunu ve Rusya ile Belarus’un iç meselesi olduğunu açıklamıştı.

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belarus, rusya, şoygu, sergey şoygu, tatbikat, aleksandr lukaşenko