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Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, karlı arazide doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, ayakta donmuş halde kurt buldu. Kentte geçen ay yağan kar yağışı sonrası hava... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T15:02+0300
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türkiye
sivas
kurt
soğuk
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Sivas'ın Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt ile karşılaştı.DHA'da yer alan habere göre kurdun yanına yaklaşan grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu fark etti. 3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Son dakika haberine göre ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu. Kentte 25 Ocak´ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220115/sehre-inen-ac-kurtlar-kangal-kopegini-parcaladi-1052768956.html
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sivas, kurt, soğuk

Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu

15:02 03.02.2022
© DHAKurt
Kurt - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© DHA
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, karlı arazide doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, ayakta donmuş halde kurt buldu. Kentte geçen ay yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düşmüştü
Sivas'ın Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt ile karşılaştı.
DHA'da yer alan habere göre kurdun yanına yaklaşan grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu fark etti. 3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Son dakika haberine göre ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu. Kentte 25 Ocak´ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.
Şehre inen aç kurtlar, kangal köpeğini parçaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
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Şehre inen aç kurtlar, kangal köpeğini parçaladı
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