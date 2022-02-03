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https://tr.sputniknews.com/20220203/sigara-izmaritlerini-kargalar-toplayacak-1053413444.html
Sigara izmaritlerini kargalar toplayacak
Sigara izmaritlerini kargalar toplayacak
Ülkedeki sokak çöplerinin yüzde 62'sini oluşturan izmaritleri toplamak için ilginç bir yola başvuran İsveçli bir şirket, bu iş için kargaları kullanmayı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T07:06+0300
2022-02-03T07:06+0300
yaşam
isveç
sigara
izmarit
karga
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İsveçli bir şirket, şehrin sokaklarından sigara izmaritlerini toplamak için kargaları kullanmayı planlıyor. Kargalar, aldıkları her izmarit için az miktarda yiyecek alacak ve Stockholm’ün hemen güneybatısındaki Södertälje’de bulunan özel bir makineye bırakacak.Corvid Cleaning adlı şirketin kurucusu Christian Günther-Hanssen “Onlar gönüllü olarak katılan vahşi kuşlar” dedi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Günther-Hanssen, yöntemin şehirdeki sigara izmariti temizleme maliyetini yüzde 75 azaltacağına inanıyor.Çöplerin yüzde 62'si izmaritİsveç’te her yıl sokaklara bir milyardan fazla izmarit atılıyor ve ülkedeki çöplerin yüzde 62’sini oluşturuyor. Sadece Södertälje şehri sokak temizliğine 2 milyon doların üzerinde yani 20 milyon İsveç kronu harcıyor.Çevre uzmanlarına göre sigara filtrelerinin tamamen ayrışması 10 yılı bulabiliyor.
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isveç, sigara, izmarit, karga

Sigara izmaritlerini kargalar toplayacak

07:06 03.02.2022
Sigara izmaritlerini kargalar toplayacak
Sigara izmaritlerini kargalar toplayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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Ülkedeki sokak çöplerinin yüzde 62'sini oluşturan izmaritleri toplamak için ilginç bir yola başvuran İsveçli bir şirket, bu iş için kargaları kullanmayı düşünüyor.
İsveçli bir şirket, şehrin sokaklarından sigara izmaritlerini toplamak için kargaları kullanmayı planlıyor. Kargalar, aldıkları her izmarit için az miktarda yiyecek alacak ve Stockholm’ün hemen güneybatısındaki Södertälje’de bulunan özel bir makineye bırakacak.
Corvid Cleaning adlı şirketin kurucusu Christian Günther-Hanssen “Onlar gönüllü olarak katılan vahşi kuşlar” dedi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Günther-Hanssen, yöntemin şehirdeki sigara izmariti temizleme maliyetini yüzde 75 azaltacağına inanıyor.

Çöplerin yüzde 62'si izmarit

İsveç’te her yıl sokaklara bir milyardan fazla izmarit atılıyor ve ülkedeki çöplerin yüzde 62’sini oluşturuyor. Sadece Södertälje şehri sokak temizliğine 2 milyon doların üzerinde yani 20 milyon İsveç kronu harcıyor.
Çevre uzmanlarına göre sigara filtrelerinin tamamen ayrışması 10 yılı bulabiliyor.
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