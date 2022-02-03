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https://tr.sputniknews.com/20220203/sirnakta-34-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi-2-gozalti-1053441346.html
Şırnak'ta 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Şırnak'ta 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Şırnak'ta durdurulan otomobilin gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği 'Su', 31 kilo 14 gram eroin maddesi buldu. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T18:56+0300
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şırnak
hakkari
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Şırnak ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmada durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada hassas burunlu narkotik detektör köpeği 'Su' devreye girdi. 'Su' otomobilin orta tarafına tepki verdi. Köpeğin tepki verdiği yer açıldığında 31 kilo 14 gram eroin maddesi ele geçirildi.Eroine el konulurken 2 kişi gözaltına alındı.
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şırnak, hakkari, köpek, eroin

Şırnak'ta 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

18:56 03.02.2022 (güncellendi: 19:13 03.02.2022)
© İHA / MELİH YİĞİTŞırnak'ta durdurulan otomobilin gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği 'Su', 31 kilo 14 gram eroin maddesi buldu.
Şırnak'ta durdurulan otomobilin gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği 'Su', 31 kilo 14 gram eroin maddesi buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA / MELİH YİĞİT
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Şırnak'ta durdurulan otomobilin gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği 'Su', 31 kilo 14 gram eroin maddesi buldu. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şırnak ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada hassas burunlu narkotik detektör köpeği 'Su' devreye girdi.
'Su' otomobilin orta tarafına tepki verdi. Köpeğin tepki verdiği yer açıldığında 31 kilo 14 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Eroine el konulurken 2 kişi gözaltına alındı.
© İHA / MELİH YİĞİTŞırnak'ta durdurulan otomobilin gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği 'Su', 31 kilo 14 gram eroin maddesi buldu.
Şırnak'ta durdurulan otomobilin gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği 'Su', 31 kilo 14 gram eroin maddesi buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
Şırnak'ta durdurulan otomobilin gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği 'Su', 31 kilo 14 gram eroin maddesi buldu.
© İHA / MELİH YİĞİT
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