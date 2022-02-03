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https://tr.sputniknews.com/20220203/sirnakta-34-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi-2-gozalti-1053441346.html
Şırnak'ta 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Şırnak'ta 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Şırnak'ta durdurulan otomobilin gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği 'Su', 31 kilo 14 gram eroin maddesi buldu. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T18:56+0300
2022-02-03T18:56+0300
2022-02-03T19:13+0300
türkiye
şırnak
hakkari
köpek
eroin
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Şırnak ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmada durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada hassas burunlu narkotik detektör köpeği 'Su' devreye girdi. 'Su' otomobilin orta tarafına tepki verdi. Köpeğin tepki verdiği yer açıldığında 31 kilo 14 gram eroin maddesi ele geçirildi.Eroine el konulurken 2 kişi gözaltına alındı.
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Şırnak'ta 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı 18:56 03.02.2022 (güncellendi: 19:13 03.02.2022) Abone ol
Şırnak'ta durdurulan otomobilin gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği 'Su', 31 kilo 14 gram eroin maddesi buldu. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şırnak ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada hassas burunlu narkotik detektör köpeği 'Su' devreye girdi.
'Su' otomobilin orta tarafına tepki verdi. Köpeğin tepki verdiği yer açıldığında 31 kilo 14 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Eroine el konulurken 2 kişi gözaltına alındı.