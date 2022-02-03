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Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T16:15+0300
2022-02-03T16:15+0300
spor
spor toto süper lig
futbol
maç
maç yayını
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:Cuma:20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)5 Şubat Cumartesi:13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)6 Şubat Pazar:16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
https://tr.sputniknews.com/20220123/galatasaray---trabzonspor-macinda-sari-kirmizililar-devreyi-1-0-ustun-kapatti-1053040842.html
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spor toto süper lig, futbol, maç, maç yayını, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

16:15 03.02.2022
© AASpor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:
Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
6 Şubat Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray, lider Trabzonspor’u konuk etti. Sar-kırmızılı ekip ilk yarıyı Cicaldau'nun penaltıdan attığı golle önde tamamlasa da 84'te Bakasetas, 90'da da Visca'nın golleri lider Trabzonspor'a 3 puanı getirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
SPOR
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 yendi
23 Ocak, 19:56
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