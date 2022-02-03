Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220203/spor-toto-super-ligde-bu-hafta-hangi-maclar-oynanacak-1053434446.html
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T16:15+0300
2022-02-03T16:15+0300
2022-02-03T16:15+0300
spor
spor toto süper lig
futbol
maç
maç yayını
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053434361_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_09df76dc39042a43b95d7ab8f5bfa11b.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:Cuma:20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)5 Şubat Cumartesi:13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)6 Şubat Pazar:16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
https://tr.sputniknews.com/20220123/galatasaray---trabzonspor-macinda-sari-kirmizililar-devreyi-1-0-ustun-kapatti-1053040842.html
beşiktaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053434361_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fc24162ddea02d96ecc6f805fdb1f1d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
spor toto süper lig, futbol, maç, maç yayını, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00
Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
19.00
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-
Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)
19.00
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)