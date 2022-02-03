https://tr.sputniknews.com/20220203/sputnik-v-siddetli-kovid-vakalarina-karsi-yuze-88-etkili---1053437346.html

Sputnik V, şiddetli Kovid vakalarına karşı yüzde 88 etkili

Sputnik V, şiddetli Kovid vakalarına karşı yüzde 88 etkili

Koronavirüse karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının altı aylık gözlemlerinin sonuçlarına göre aşı, orta şiddetli, şiddetli ve çok şiddetli vakalara karşı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T17:26+0300

2022-02-03T17:26+0300

2022-02-03T17:31+0300

koronavirüs

delta

koronavirüs

mihail muraşko

sputnik v

delta varyantı

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Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı devlet ilaç kayıt kütüğünün, aşının güncellenmiş talimatlarına ilişkin yayınladığı belgede, Sputnik V aşısının orta şiddetli, şiddetli ve çok şiddetli vakalara karşı yüzde 88 oranında etkili olduğu ortaya koyuldu. Denemelerin üçüncü aşamasının sonuçlarına göre aşılamadan 6 ay sonra Sputnik V’nin koronavirüsün orijinal varyantına karşı yüzde 91, Delta varyantına karşı yüzde 70.5 oranında etkili olduğu ve oluşan bağışıklığın hastalığa yakalanma olasılığını önemli ölçüde azalttığı kaydedildi. Belgede ayrıca, Kovid-19 hastalığını geçirmemiş ve aşılanmamış 60 yaş üstü kişilerin Sputnik V ile aşılanması öneriliyor. 11 Ağustos 2021'de Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının koronavirüsün Delta varyantının önlenmesinde etki oranının yüzde 83 olduğunu, hastalığın ağır geçirilmesini önleme oranının da yüzde 95’in üzerinde olduğunu belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220131/simdiye-kadar-400-milyon-dozdan-fazla-sputnik-v-asisi-sevkiyati-yapildi--1053309879.html

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delta, koronavirüs, mihail muraşko, sputnik v, delta varyantı