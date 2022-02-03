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Sputnik V, şiddetli Kovid vakalarına karşı yüzde 88 etkili
Sputnik V, şiddetli Kovid vakalarına karşı yüzde 88 etkili
Koronavirüse karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının altı aylık gözlemlerinin sonuçlarına göre aşı, orta şiddetli, şiddetli ve çok şiddetli vakalara karşı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T17:26+0300
2022-02-03T17:31+0300
koronavirüs
delta
koronavirüs
mihail muraşko
sputnik v
delta varyantı
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Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı devlet ilaç kayıt kütüğünün, aşının güncellenmiş talimatlarına ilişkin yayınladığı belgede, Sputnik V aşısının orta şiddetli, şiddetli ve çok şiddetli vakalara karşı yüzde 88 oranında etkili olduğu ortaya koyuldu. Denemelerin üçüncü aşamasının sonuçlarına göre aşılamadan 6 ay sonra Sputnik V’nin koronavirüsün orijinal varyantına karşı yüzde 91, Delta varyantına karşı yüzde 70.5 oranında etkili olduğu ve oluşan bağışıklığın hastalığa yakalanma olasılığını önemli ölçüde azalttığı kaydedildi. Belgede ayrıca, Kovid-19 hastalığını geçirmemiş ve aşılanmamış 60 yaş üstü kişilerin Sputnik V ile aşılanması öneriliyor. 11 Ağustos 2021'de Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının koronavirüsün Delta varyantının önlenmesinde etki oranının yüzde 83 olduğunu, hastalığın ağır geçirilmesini önleme oranının da yüzde 95’in üzerinde olduğunu belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220131/simdiye-kadar-400-milyon-dozdan-fazla-sputnik-v-asisi-sevkiyati-yapildi--1053309879.html
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delta, koronavirüs, mihail muraşko, sputnik v, delta varyantı

Sputnik V, şiddetli Kovid vakalarına karşı yüzde 88 etkili

17:26 03.02.2022 (güncellendi: 17:31 03.02.2022)
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Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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Koronavirüse karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının altı aylık gözlemlerinin sonuçlarına göre aşı, orta şiddetli, şiddetli ve çok şiddetli vakalara karşı yüzde 88 oranında etkili.
Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı devlet ilaç kayıt kütüğünün, aşının güncellenmiş talimatlarına ilişkin yayınladığı belgede, Sputnik V aşısının orta şiddetli, şiddetli ve çok şiddetli vakalara karşı yüzde 88 oranında etkili olduğu ortaya koyuldu.
Denemelerin üçüncü aşamasının sonuçlarına göre aşılamadan 6 ay sonra Sputnik V’nin koronavirüsün orijinal varyantına karşı yüzde 91, Delta varyantına karşı yüzde 70.5 oranında etkili olduğu ve oluşan bağışıklığın hastalığa yakalanma olasılığını önemli ölçüde azalttığı kaydedildi.
Belgede ayrıca, Kovid-19 hastalığını geçirmemiş ve aşılanmamış 60 yaş üstü kişilerin Sputnik V ile aşılanması öneriliyor.
11 Ağustos 2021'de Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının koronavirüsün Delta varyantının önlenmesinde etki oranının yüzde 83 olduğunu, hastalığın ağır geçirilmesini önleme oranının da yüzde 95’in üzerinde olduğunu belirtmişti.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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