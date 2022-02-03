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https://tr.sputniknews.com/20220203/subat-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1053418368.html
Şubat ayı kira artış oranı 22.58 oldu
Şubat ayı kira artış oranı 22.58 oldu
Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T11:09+0300
2022-02-03T11:13+0300
ekonomi
tüik
enflasyon
kira
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TÜİK’in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 11,10 yıllık bazda yüzde 48,69 yükseldi. Kira zammındaysa bu oranın 12 aylık ortalaması olarak uygulanıyor. Bu oran da yüzde 22,58'e karşılık geliyor.Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. 2021 yılının aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon, 2022'nin ilk ayında yüzde 48.69'a yükseldi.Böylelikle enflasyonda aralık ayında görülen '19 yılın zirve seviyesi' yenilenmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220203/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-4569-oldu-1053416297.html
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tüik, enflasyon, kira

Şubat ayı kira artış oranı 22.58 oldu

11:09 03.02.2022 (güncellendi: 11:13 03.02.2022)
© DHADevre mülk, konut, kapı, anahtar
Devre mülk, konut, kapı, anahtar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© DHA
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Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren şubat ayı kira artış oranı da belli oldu.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 11,10 yıllık bazda yüzde 48,69 yükseldi. Kira zammındaysa bu oranın 12 aylık ortalaması olarak uygulanıyor. Bu oran da yüzde 22,58'e karşılık geliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. 2021 yılının aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon, 2022'nin ilk ayında yüzde 48.69'a yükseldi.
Böylelikle enflasyonda aralık ayında görülen '19 yılın zirve seviyesi' yenilenmiş oldu.
Tüketici / Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
EKONOMİ
TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 48.69 oldu
10:02
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