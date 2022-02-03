Şubat ayı kira artış oranı 22.58 oldu

TÜİK’in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 11,10 yıllık bazda yüzde 48,69 yükseldi. Kira zammındaysa bu oranın 12 aylık ortalaması olarak uygulanıyor. Bu oran da yüzde 22,58'e karşılık geliyor.Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. 2021 yılının aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon, 2022'nin ilk ayında yüzde 48.69'a yükseldi.Böylelikle enflasyonda aralık ayında görülen '19 yılın zirve seviyesi' yenilenmiş oldu.
Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren şubat ayı kira artış oranı da belli oldu.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 11,10 yıllık bazda yüzde 48,69 yükseldi. Kira zammındaysa bu oranın 12 aylık ortalaması olarak uygulanıyor. Bu oran da yüzde 22,58'e karşılık geliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. 2021 yılının aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon, 2022'nin ilk ayında yüzde 48.69'a yükseldi.
Böylelikle enflasyonda aralık ayında görülen '19 yılın zirve seviyesi' yenilenmiş oldu.