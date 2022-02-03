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https://tr.sputniknews.com/20220203/suriyede-abdli-askerler-arizalanan-helikopterlerini-havaya-ucurdu-1053447759.html
Suriye’deki ABD’li askerler, arızalanan helikopterlerini havaya uçurdu
Suriye’deki ABD’li askerler, arızalanan helikopterlerini havaya uçurdu
Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD’li askerlerin, Suriye’nin kuzeybatısında IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi eş-Kureyşi’ye yönelik operasyon sırasında arızalanan... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T22:13+0300
2022-02-03T22:14+0300
dünya
abd
pentagon
suriye
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın toplantısında, gece operasyonunda askerler arasında kayıp yaşanmadığını belirterek, “Helikopterlerimizden biri mekanik arızayla karşılaştı. Kullanımına devam edilmesinin yararlı olmayacağına ve hatta tehlikeli olabileceği belirlendi. Bu nedenle (Merkez Kuvvetler Komutanı Kenneth) McKenzie, helikopteri bırakma ve yerinde patlatarak imha etme kararı aldı” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, geçen gece ABD ordusunun Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonu sonucu IŞİD lideri el-Kureyşi’yi yok ettiğini duyurmuştu.
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abd, pentagon, suriye, işid, john kirby

Suriye’deki ABD’li askerler, arızalanan helikopterlerini havaya uçurdu

22:13 03.02.2022 (güncellendi: 22:14 03.02.2022)
© AP Photo / Susan WalshJohn Kirby
John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD’li askerlerin, Suriye’nin kuzeybatısında IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi eş-Kureyşi’ye yönelik operasyon sırasında arızalanan helikopterlerini patlatmak zorunda kaldığını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın toplantısında, gece operasyonunda askerler arasında kayıp yaşanmadığını belirterek, “Helikopterlerimizden biri mekanik arızayla karşılaştı. Kullanımına devam edilmesinin yararlı olmayacağına ve hatta tehlikeli olabileceği belirlendi. Bu nedenle (Merkez Kuvvetler Komutanı Kenneth) McKenzie, helikopteri bırakma ve yerinde patlatarak imha etme kararı aldı” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, geçen gece ABD ordusunun Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonu sonucu IŞİD lideri el-Kureyşi’yi yok ettiğini duyurmuştu.
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