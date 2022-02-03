https://tr.sputniknews.com/20220203/susa-beyannamesini-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1053449682.html

Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T23:23+0300

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türkiye

tbmm

şuşa beyannamesi

azerbaycan

türkiye

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Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştı.Azerbaycan ile Türkiye'nin askerî ve savunma alanında ortak işbirliğini öngören ortak bildiri, Azerbaycan Milli Meclisi tarafından da onaylandı.

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tbmm, şuşa beyannamesi, azerbaycan, türkiye