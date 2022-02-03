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Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T23:23+0300
2022-02-03T23:23+0300
2022-02-03T23:29+0300
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şuşa beyannamesi
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Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştı.Azerbaycan ile Türkiye'nin askerî ve savunma alanında ortak işbirliğini öngören ortak bildiri, Azerbaycan Milli Meclisi tarafından da onaylandı.
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Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı 23:23 03.02.2022 (güncellendi: 23:29 03.02.2022) Abone ol
Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021'de, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştı.
Azerbaycan ile Türkiye'nin askerî ve savunma alanında ortak işbirliğini öngören ortak bildiri, Azerbaycan Milli Meclisi tarafından da onaylandı.